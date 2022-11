Το ελέυθερο στους παίκτες του να κάνουν σεξ πριν τους αγώνες του Μουντιάλ 2022 έδωσε Λουίς Ενρίκε, προπονητής της Εθνικής Ισπανίας.

Ο πρώην «μπλαουγκράνα», στην πρωτοποριακή επικοινωνία του με τους φιλάθλους μέσα από την πλατφόρμα Twitch, τοποθετήθηκε για το «καυτό» θέμα του σεξ πριν τους αγώνες.

Ο Λουίς Ενρίκε λοιπόν, έκανε σαφές, πως δεν έχει πρόβλημα με αυτό, αρκεί να γίνεται με… μέτρο!

«Το σεξ είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Βέβαια, αν είσαι σε κανένα όργιο τη βραδιά πριν από ένα ματς, δεν είναι ιδανικό», ανέφερε ο Λουίς Ενρίκε και πρόσθεσε: «Όσο οι παίκτες είναι στις ομάδες τους και στα σπίτια τους δεν ανησυχώ. Με κοινή λογική, ο καθένας ας κάνει ό,τι θέλει με τη σύζυγό του ή με όποιον θέλει. Αρκεί να είναι φυσιολογικά πράγματα. Θεωρώ το σεξ πολύ σημαντικό κι εγώ, όταν ήμουν παίκτες, όποτε μπορούσα έκανε αυτό που… έπρεπε με τη σύζυγό μου».

Spain manager Luis Enrique just casually discussing orgies and player’s sex lives as he live streams on Twitch during the World Cup 🤣

A great character as well as a great manager!#ESP #FIFAWorldCup

pic.twitter.com/oHyMs7AD7K

— James Dodd (@JamesDodd89) November 24, 2022