To σημείωμα που «σκότωσε» την ελληνική γλώσσα και έγινε viral

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα σημείωμα με το ενδιαφέρον να μην επικεντρώνεται τόσο στο περιεχόμενό του, αλλά στους ορθογραφικούς κανόνες, που… παραβίασε ο άνθρωπος που το έγραψε.

Ο συντάκτης του σημειώματος υπέπεσε σε πλήθος ορθογραφικών λαθών, αποτυγχάνοντας να ακολουθήσει ακόμα και τους βασικούς κανόνες της ελληνικής γλώσσας.

Όπως φαίνεται λοιπόν μια θέση στάθμευσης φέρεται να αποτέλεσε το μήλο της Έριδος σε μια γειτονιά, με έναν γείτονα να «ενημερώνει» τους διερχόμενους οδηγούς για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στη περιοχή.

Χρησιμοποιώντας ένα φύλλο χαρτί το οποίο σύρραψε πάνω στον κορμό ενός δέντρου, ο γείτονας προέβη στις απαραίτητες συστάσεις, καθώς και στην προτροπή των οδηγών να μη σταθμεύουν στο σημείο που τους υποδεικνύεται, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα καλείται η αστυνομία.

Μάλιστα ο δημιουργός αυτού του σημειώματος, ζωγράφισε και το σήμα του απαγορευτικού.

