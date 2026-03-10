«Έννοια σου, θα σε βρω» – Η απάντηση για σημείωμα σε παρμπρίζ ΙΧ που έγινε viral

Μπορεί να ζούμε σε ένα ψηφιακό κόσμο με οθόνες και κινητά τηλέφωνα, τα ΙΧ αυτοκίνητα να παρέχουν κάθε ψηφιακή ευκολία, ωστόσο ένα πράγμα δεν θα σταματήσει ποτέ να υπάρχει: τα σημειώματα στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων.

Μάλιστα, κάποια από αυτά γίνονται… viral σε χρόνο ρεκόρ, καθώς κάποια είναι ευφάνταστα στο κείμενό του, αλλά ορισμένες φορές την παράσταση «κλέβουν» οι απαντήσεις.

Ένα από αυτά τα σημειώματα βρέθηκε σε παρκαρισμένο όχημα, με τον συντάκτη του να εκφράζει τα παράπονά του για τον τρόπο που είχε παρκάρει το ΙΧ ο οδηγός.

«Την επόμενη φορά πιάσε 3 θέσεις parking να είσαι πιο άνετος» έγραφε το σημείωμα, το οποίο δεν άφησε αναπάντητο ο οδηγός του ΙΧ.

Μέσω social η απάντηση

Καθώς δεν είχε τη δυνατότητα να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο, αφήνοντας ένα σημείωμα στον υαλοκαθαριστήρα του παρμπρίζ κάποιου άλλου οχήματος, αποφάσισε να αναλάβει δράση ηλεκτρονικά.

Ο οδηγός του οχήματος κοινοποίησε το σημείωμα που βρήκε στο ΙΧ του σε ομάδα του Facebook, αντιδρώντας στο γεγονός ότι κάποιος ακούμπησε το αυτοκίνητό του, συνοψίζοντας την ανάρτηση στην έκφραση «Θα σε βρω».

«Ήμουν καθόλα νόμιμος, δεν είχα κλείσει πάρκινκγ, δεν ήμουν σε στροφή, δεν ήμουν σε στάση λεωφορείου, δεν είχα κλείσει κανέναν. Απλά ενοχλήθηκε γιατί νομίζει ότι του ανήκει ο δρόμος και ότι είναι πάνω σε αυτό» ανέφερε στη δημοσίευσή του, η οποία άμεσα έγινε viral στο Διαδίκτυο.

Όπως σημειώνουν αρκετοί από τους χρήστες του κοινωνικού δικτύου, ο οδηγός του ΙΧ θα μπορούσε να ποστάρει την «νόμιμη θέση» που είχε σταθμεύσει το όχημά του και όχι απλά το σημείωμα, ώστε να απαντήσει στον άγνωστο που του έκανε την παρατήρηση.