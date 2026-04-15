Η ιστορία του 82χρονου που αγάπησε δύο ανθρώπους: τον Σινάτρα και τη σύζυγό του
Viral 15 Απριλίου 2026, 17:00

Ένας 82χρονος άνδρας από τη Σκωτία (με μπόλικη αγάπη για τον Φρανκ Σινάτρα) ταξίδεψε στο Χόλγιουντ με μια μονάχα σκέψη: όσα είπε στην αποθανούσα σύζυγό του, να γίνουν πραγματικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο κόσμος του ίντερνετ, όπως και ο πραγματικός, βομβαρδίζεται με ένα σωρό από παράλογα πράγματα: ΑΙ φρούτα που απατούν το ένα το άλλο, άτομα που απέχουν από την πραγματικότητα προβάλλοντας με περίσσιο εγωκεντρισμό τα πλούτη τους (δεν μιλάμε για ένα τριήμερο στη Μύκονο ή ένα εξωτικό ταξίδι προφανώς!) και τέλος, χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ξερνούν οχετό σε όποιον τολμά και αναπνέει, καθώς το διαδίκτυο μπορεί να κάνει και μια γάτα να νιώσει λιοντάρι.

Και ξαφνικά, μέσα στο χάος, η όαση: δέχομαι ένα μήνυμα, στο οποίο μου έγραφαν: «Δες αυτή την ιστορία στο Χ. Μου φαίνεται γλυκιά».

Και στην πραγματικότητα, ήταν κάτι παραπάνω από τρυφερή – ήταν βαθιά ανθρώπινη.

Ο λόγος γίνεται λοιπόν, για ένα 82χρονο άνδρα ονόματι Τζιμ Μουίρ από τη Σκωτία, ο οποίος ταξίδεψε μέχρι το Λος Άντζελες για να εκπληρώσει την υπόσχεση που είχε κάνει κάποτε στην αποθανούσα πλέον, σύζυγό του: να επισκεφτεί την Capitol Records, τη δισκογραφική εταιρεία του θρυλικού Φρανκ Σινάτρα.

Όμως, μια τυχαία συνάντηση με μια νεαρή γυναίκα στο αεροπλάνο που μοιράστηκε την ιστορία του στο TikTok εμφανώς συγκινημένη, του επέτρεψε να ζήσει μια εμπειρία που θα ζήλευε ακόμη και το Χόλιγουντ.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή

Ο Τζιμ είχε αποκαλύψει κάποτε στην αγαπημένη του, Γκλάντις, η οποία έφυγε από καρκίνο το 2023, το όνειρο του να ταξιδέψει μέχρι την Capitol Records για να θαυμάσει από κοντά την κληρονομιά του Φρακ Σινάτρα.

«Η Γκλάντις μου είπε: ‘Τζίμι, αν σκοπεύεις να το κάνεις, καλύτερα να το κάνεις τώρα’», θυμήθηκε ο ίδιος.

Σύμφωνα με την The Courier, ο Τζιμ έγραψε αρχικά στη Capitol Records για να κανονίσει μια ξενάγηση στα στούντιο του Σινάτρα.

Όμως, η εταιρεία δεν απάντησε. Θέλοντας να τηρήσει την υπόσχεσή του προς τη σύζυγό του, ο Τζιμ έγραψε ξανά όταν η Capitol ανακοίνωσε τον νέο πρόεδρό της, τον Τομ Μαρτς.

Ακολούθησε μια πρόσκληση και ο Τζιμ οργάνωσε ένα οκταήμερο ταξίδι στο Λος Άντζελες.

Αυτό που δεν περίμενε όμως, ήταν ότι μια συζήτηση κατά τη διάρκεια της πτήσης προς τις ΗΠΑ, θα δημιουργούσε μια εμπειρία βγαλμένη από ταινία.

«Το κράτησα στα χέρια μου. Ήταν πολύ συγκινητικό»

Ο Τζιμ βρέθηκε να κάθεται δίπλα στην Τζένα Γκόλντσακ, ένα μοντέλο από τη Βρετανία. Τότε άρχισε να της διηγείται την ιστορία της συζύγου του και τη σχέση του με τον Σινάτρα.

«Καθόμουν δίπλα σε μια νεαρή κοπέλα στην πτήση για το Λος Άντζελες, της συστήθηκα και της είπα για τον Φρανκ Σινάτρα και τη σύζυγό μου Γκλάντις».

Το μοντέλο μοιράστηκε την ιστορία στο TikTok, όπου γρήγορα έγινε viral, συγκεντρώνοντας πάνω από πέντε εκατομμύρια προβολές.

«Γνώριζα την ύπαρξη των social media όπως το Instagram και άλλα παρόμοια, αλλά δεν είχα λογαριασμό σε κανένα μέσο», είπε ο Τζίμ.

Ο Τζιμ είχε ήδη κλείσει ραντεβού για να επισκεφτεί την Capitol Records, πριν η δημοσίευση γίνει viral.

Ωστόσο, η δημοσιότητα που απέκτησε στο διαδίκτυο συνέβαλε στη συνέχεια στο να του ανοίξουν περισσότερες πόρτες κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις Ηνωμένες Πολιτείες: στον Τζιμ δόθηκε η ευκαιρία για μία πλήρη ξενάγηση στο συγκρότημα με τα στούντιο, όπου συνάντησε ανώτερα στελέχη.

Για τον Τζιμ, η πιο συγκινητική στιγμή ήρθε όταν του έδειξαν αντικείμενα που κάποτε χρησιμοποιούσε ο Φρανκ Σινάτρα.

«Έφεραν ένα κουτί με αντικείμενα του [Σινάτρα] και μου είπαν: ‘Αυτό είναι το μικρόφωνο που χρησιμοποιούσε», εξιστόρησε.

«Το κράτησα στα χέρια μου. Ήταν πολύ συγκινητικό», πρόσθεσε, σύμφωνα με το The Courier.

«Όταν έφτασα στην είσοδο της Capitol Records, σκεφτόμουν όλους τους ανθρώπους που είχαν περάσει από εκεί — τον Νατ Κινγκ Κόουλ, την Έλα Φιτζέραλντ, τους Beatles».

Μέσω της Τζένα Γκολντσακ, ο Τζιμ προσκλήθηκε επίσης σε μια ιδιωτική κατοικία όπου του έδειξαν ένα πιάνο που λέγεται ότι ανήκε στον Φρανκ Σινάτρα.

Τον προσκάλεσαν να καθίσει εκεί, μια στιγμή που αργότερα περιέγραψε ως «σουρεαλιστική».

«Ήταν απλά απίστευτο», είπε. «Να κάθομαι σε ένα πιάνο που συνδέεται με τον Φρανκ Σινάτρα».

Και να τελικά που, καμία φορά ακόμη και τα πιο τρελά όνειρα, γίνονται πραγματικότητα (κλισέ, το ξέρω).

ΔΝΤ για δημόσιο χρέος: Στο τέλος του 2026 η Ιταλία θα ξεπεράσει την Ελλάδα

Συμφωνία για νέα συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν

Charlotte de Witte και Σίλβια Σάλις – Πώς ένα techno πάρτι καθόρισε την επόμενη αντίπαλο της Μελόνι
15.04.26

Με την Charlotte de Witte στα ντεκ, η Σίλβια Σάλις, πρώην Ολυμπιονίκης στη σφυροβολία και δημαρχίνα της Γένοβας, αναδεικνύεται γρήγορα ως το νέο πρόσωπο του ιταλικού κεντροαριστερού χώρου.

Έφη Αλεβίζου
Μαίρη Κατράντζου και Ιζαμπέλα Ροσελίνι δημιουργούν αντικείμενα-φετίχ του στυλ
Η Ροσελίνι εντάσσεται στη Bvlgari μαζί με μια ομάδα εξαιρετικά καταξιωμένων γυναικών, που συγκέντρωσε η Μαίρη Κατράντζου, η δημιουργική διευθύντρια δερμάτινων ειδών και αξεσουάρ της μάρκας.

Έφη Αλεβίζου
Η Κάρολ Γκιστ μοιράζεται την συγκινητική ιστορία της
14.04.26

Η Κάρολ Γκιστ αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της σε μια «επικίνδυνη» κατάσταση με τη μητέρα και τον βιολογικό της πατέρα, σημειώνοντας ότι και οι δύο είχαν «προβλήματα κατάχρησης ουσιών».

«Παλλακίδα του καπιταλισμού» – Πώς οι New York Times έριξαν τη Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος στη φωτιά
14.04.26

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος των 250 δισ. δηλώνει 20% περισσότερο ευτυχισμένη από το μέσο άνθρωπο, είναι ευγνώμων για 10 πράγματα καθημερινά και θέλει να δωρίζει λουλούδια

Στην «πυρά» ο Τζάστιν Μπίμπερ για το live του στο Coachella
14.04.26

Η επιστροφή του pop star Τζάστιν Μπίμπερ στη σκηνή ήταν το μεγάλο γεγονός στο φετινό Coachella. Ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε τους περισσότερους

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson
LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Άρης Betsson για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σαράντα πλοία με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα
Ο στολίσκος «Sumud» απέπλευσε από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές, σε μια προσπάθεια σπασίματος του ισραηλινού αποκλεισμού.

«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ
Οι χάκερ έκλεψαν email από 28 λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ και σε δύο περιπτώσεις κατάφεραν να προωθήσουν όλα τα εισερχόμενα σε δικό τους διακομιστή. Τα μηνύματα, πάντως, «δεν ήταν διαβαθμισμένα».

Νέο σκάνδαλο με ΟΠΕΚΕΠΕ – Εγκλειστος στις φυλακές έκοβε εικονικά τιμολόγια για αγροτικές επιδοτήσεις
Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικά 289 παραγωγοί φέρονται να αξιοποίησαν τα επίμαχα παραστατικά και τις πλαστές ετικέτες στις αιτήσεις τους, με σκοπό την παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

Η κορυφαία πεντάδα του Βεζένκοφ στη Euroleague: Μέσα ο ίδιος και ο Μιλουτίνοφ
Ο Σάσα Βεζένκοφ κλήθηκε να επιλέξει την κορυφαία πεντάδα του για την κανονική περίοδο της Euroleague, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τον εαυτό του, όσο και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Προκόπης Παυλόπουλος: Δυσοίωνες προβλέψεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Ο Προκόπης Παυλόπουλος μιλά για «έναν πόλεμο χωρίς ορατό τέλος» με «απρόβλεπτες διεθνείς συνέπειες». Εκτιμά πως «εκείνοι που άρχισαν αυτό τον πόλεμο δεν είναι οι πιο κατάλληλοι για να τον τερματίσουν» και εστιάζει στον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Οι Υπουργοί Οικονομικών 11 χωρών προειδοποιούν για τις σοβαρές οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ζητώντας άμεση τήρηση της εκεχειρίας και επιστροφή σε διαπραγματεύσεις για μια διαρκή λύση.

Νίκολιτς: «Πρέπει να έχουμε πίστη, υπομονή και ενέργεια κόντρα στη Ράγιο»
Μάρκο Νίκολιτς και Φελίπε Ρέλβας μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, τονίζοντας αμφότεροι πως η «Ένωση» θα πολεμήσει μέχρι τέλους για να πετύχει την ανατροπή.

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλήσει για αξιοκρατία – Ο Λαζαρίδης είναι η κορυφή του παγόβουνου
«Μπορεί η κυβέρνηση της ΝΔ να κοιτάξει στα μάτια όλους αυτούς τους πτυχιούχους που είναι εκεί έξω και είτε δουλεύουν ως σερβιτόροι είτε δουλεύουν σεζόν είτε έχουν φύγει από τη χώρα μας για να βρουν κάπου αλλού μια αξιοπρεπή θέση εργασίας αξιοποιώντας τον τίτλο των σπουδών τους;», διερωτήθηκε η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Μέση Ανατολή: Τα «μάτια» του Ιράν στην περιοχή – Ο δορυφόρος made in china που βοηθά την Τεχεράνη
Ένα κατασκοπευτικό θρίλερ αποκαλύπτουν οι Financial Times. Η βρετανική εφημερίδα φέρνει στο φως της δημοσιότητας στρατιωτικά έγγραφα για έναν κατασκοπευτικό δορυφόρο made in china που αξιοποίησε το Ιράν για να πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οργισμένη αντίδραση της Κίνας και διάψευση του δημοσιεύματος.

5+1 ανοιχτά μέτωπα ρίχνουν βαριά σκιά πάνω στην ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου
Όχι μόνο δεν κλείνουν, αλλά ανοίγουν και νέα μέτωπα για τον Κυρ. Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρεθεί αντιμέτωπος με όλα στην αυριανή συζήτηση στη Βουλή. Από υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι το εσωκομματικό μέτωπο που φουντώνει, με τελευταίο λάδι στη φωτιά την υπόθεση Λαζαρίδη.

Μιχάλης Μητρούσης: «Ξεπέρασα την κατάθλιψη όταν έπαιξα ποδόσφαιρο στην ομάδα του Άρη» (vid)
Ο ηθοποιός Μιχάλης Μητρούσης εξήγησε πώς ο αθλητισμός και συγκεκριμένα το ποδόσφαιρο τον βοήθησε να ξεπεράσει μια δύσκολη ψυχολογικά κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει όταν ήταν μικρός.

Φάμελλος: Ο πολιτικός απατεώνας Λαζαρίδης είναι σήμα κατατεθέν της ρουσφετολογικής αντίληψης ΝΔ και Μητσοτάκη
«Τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί για να διώξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης;», αναρωτιέται ο Σωκράτης Φάμελλος

TUDOR 2026: Νέα συλλογή, νέα εποχή
Η TUDOR παρουσιάζει τη νέα της σειρά ρολογιών, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη θέση της στην αιχμή της σύγχρονης ωρολογοποιίας. Με έμφαση στην πιστοποίηση Master Chronometer, την εξέλιξη των αυτόματων μηχανισμών και τον διαχρονικό σχεδιασμό, η νέα συλλογή ενώνει το παρελθόν με το μέλλον της μάρκας

Έρχονται δύο νέα φιλμ για τον θρύλο της F1 Μίκαελ Σουμάχερ
Μια ταινία μικρού μήκους και ένα νέο ντοκιμαντέρ φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τη μεγαλοφυία του Μίκαελ Σουμάχερ όταν έπιανε στα χέρια του το τιμόνι του μονοθεσίου

Washington Post: Οι ΗΠΑ στέλνουν πάνω από 10.000 επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή
Περίπου 6.000 στρατιώτες με το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush και συνοδευτικά πλοία κατευθύνονται στην περιοχή, ενώ άλλοι 4.200 από την αμφίβια ομάδα Boxer και την 11η Μονάδα Πεζοναυτών αναμένονται έως το τέλος του μήνα.

ΕΕ για Τουρκία: Καμία ενταξιακή πρόοδος χωρίς μεταρρυθμίσεις – Ρητές αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο
Η έκθεση καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής κατάχρησης του συστήματος NAVTEX, των παραβιάσεων της ελληνικής ΑΟΖ και της παρεμπόδισης κρίσιμων ενεργειακών έργων της ΕΕ, όπως το καλώδιο Great Sea Interconnector και ο αγωγός EastMed

Παιδιά και social media: Οι Βρυξέλλες ανακοινώνουν ότι το app της ΕΕ για την επαλήθευση ηλικίας είναι έτοιμο
Η επικεφαλής ψηφιακών θεμάτων της ΕΕ, δήλωσε ότι η Ένωση σχεδιάζει να θεσπίσει μηχανισμό συντονισμού για να διασφαλίσει ότι η επαλήθευση της ηλικίας εφαρμόζεται σε όλα τα διάφορα εθνικά συστήματα

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

