Στην Αγγλία και όχι στην Ουκρανία θα πραγματοποιηθεί η Eurovision 2023, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό.

Τον 67ο μουσικό Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό θα φιλοξενήσει το Λίβερπουλ, μετά από απόφαση της EBU, καθώς στην Ουκρανία, που κέρδισε πέρσι, συνεχίζεται ο πόλεμος.

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές, οι οποίες αφορούν τον τρόπο με τον οποίο θα διεξάγεται στο εξής η ψηφοφορία.

Συγκεκριμένα, τον Μάιο θα δούμε να καταργούνται οι κριτικές επιτροπές στους δύο ημιτελικούς, ενώ οι θεατές στις χώρες που δεν συμμετέχουν θα μπορούν να ψηφίσουν online.

Επίσης, οι ψήφοι της κριτικής επιτροπής θα συνδυαστούν με ψήφους από το κοινό σε όλον τον κόσμο για να καθορίσουν τον τελικό νικητή.

Στον διαγωνισμό του 2023, οι χώρες που θα προκριθούν από τους ημιτελικούς θα αποφασιστούν αποκλειστικά με βάση τις ψήφους των θεατών, και όχι συνδυαστικά με την απόφαση της κριτικής επιτροπής και ψήφου κοινού, όπως συμβαίνει από το 2009.

Ο Martin Osterdahl, εκτελεστικός επόπτης του Διαγωνισμού, δήλωσε σχετικά με τις αλλαγές:

«Σε όλη τη διάρκεια της 67χρονης ιστορίας του, ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision εξελίσσεται συνεχώς για να παραμένει επίκαιρος και συναρπαστικός. Αυτές οι αλλαγές αναγνωρίζουν την τεράστια δημοτικότητα του σόου, δίνοντας μεγαλύτερη δύναμη στο κοινό του μεγαλύτερου ζωντανού μουσικού γεγονότος στον κόσμο.

Το 2023 μόνο οι θεατές του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα αποφασίσουν ποιες χώρες θα περάσουν στον Μεγάλο Τελικό και, αντανακλώντας τον παγκόσμιο αντίκτυπο της εκδήλωσης, όλοι όσοι παρακολουθούν το σόου, όπου κι αν ζουν στον κόσμο, μπορούν να ψηφίσουν τα αγαπημένα τους τραγούδια.

Με τη συμμετοχή επίσης κριτικών επιτροπών από επαγγελματίες της μουσικής στην απόφαση του τελικού αποτελέσματος, όλα τα τραγούδια του Μεγάλου Τελικού μπορούν να αξιολογηθούν με τα ευρύτερα δυνατά κριτήρια. Μπορούμε να διατηρήσουμε την παράδοση του ταξιδιού σε όλη την Ευρώπη και την Αυστραλία για τη συλλογή των πόντων και να έχουμε μια συναρπαστική ψηφοφορία με τον νικητή να αποκαλύπτεται στο τέλος του σόου».

