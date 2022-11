Η Μάργκο Ρόμπι δήλωσε ότι δεν γνώριζε τον ορισμό της «σεξουαλική παρενόχληση» στον εργασιακό χώρο πριν γυρίσει το Bombshell.

Η διεθνούς φήμης ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Life in Pictures των BAFTA, μίλησε για τον ρόλο της στην ταινία Bombshell, η οποία παρουσιάζει τις ιστορίες γυναικών που αποκάλυψαν τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις που είχαν δεχτεί από τον CEO των Fox News, Ρότζερ Έιλς.

«Συνειδητοποίησα ότι σαν άτομο με μια θέση στη βιομηχανία, οικονομικά ανεξάρτητη και αυτάρκης, δεν ήξερα τον ορισμό της σεξουαλικής παρενόχλησης και αυτό είναι σοκαριστικό» ανέφερε η Ρόμπι.

Το Variety αναφέρει ότι η ταινία Babylon στην οποία πρωταγωνιστεί η Μάργκο Ρόμπι, διαδραματίζεται κατά τη δεκαετία του 1920 και επικεντρώνεται στην προσαρμογή του Χόλιγουντ στον κινηματογράφο. Μάλιστα μοιάζει με έναν συνδυασμό των ταινιών The Great Gatsby του Μπαζ Λούρμαν και Once Upon a Time in Hollywood του Κουέντιν Ταραντίνο, χάρη στη «δυνατή μουσική, τα εκθαμβωτικά κοστούμια και το μακιγιάζ άλλου επιπέδου».

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, το «Babylon» πληροί πολλές από τις προδιαγραφές, για να οδηγηθεί στην κατάκτηση ενός Όσκαρ. Κατά τα ίδια δημοσιεύματα, το Babylon θα κυκλοφορήσει σε ορισμένους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου, αλλά στις 6 Ιανουαρίου 2023 αναμένεται να ξεκινήσει τις προβολές σε όλα τα σινεμά.