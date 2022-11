Σοβαρά εγκαύματα προκάλεσε σε μαθητές δημοτικού σχολείου ένα επιστημονικό πείραμα, το οποίο εξελίχθηκε λάθος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον δύο μαθητές μεταφέρθηκαν εσπευσμένα με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα. Άλλοι δέκα πιστεύεται ότι υπέστησαν επιφανειακά εγκαύματα.

Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη σε σχολείο στο Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πείραμα περιελάμβανε διττανθρακικό νάτριο και μεθυλιωμένο οινόπνευμα.

Ελικόπτερα, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σημείο για να ανταποκριθούν στο συμβάν, το οποίο σημειώθηκε στο δημόσιο σχολείο Manly West γύρω στις 13:00 τοπική ώρα τη Δευτέρα.

11 students and a teacher are suffering burns after an explosion at a public school on Sydney’s Northern Beaches, with one of the children tonight in a serious condition.@RuthWW and @tiffgenders have the latest. #9News

