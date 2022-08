Όσοι θαυμάζουν τη ροκ μουσική, δε μπορεί να μην αναπολούν το φεστιβάλ του Γούντστοκ. 50 χρόνια μετά το φεστιβάλ του 1969 παραμένει μέχρι σήμερα η μεγαλύτερη ειρηνική συναυλία που έχει διεξαχθεί ποτέ.

Οι διοργανωτές προσπάθησαν να την επαναλάβουν το 1989 και το 1994 με σχετική επιτυχία αλλά όχι την ανάλογη του 1969. Και τότε ήρθε το φιάσκο του 1999. Η αναβίωση του ειρηνικού φεστιβάλ έκλεισε την πορεία της με την καταστροφή που προκάλεσε το Γούντστοκ του 1999.

Βανδαλισμοί, σεξουαλικές επιθέσεις, βιασμοί, φωτιές και σεξουαλικές παρενοχλήσεις σε γυναίκες ήταν μερικά από τα στοιχεία που οδήγησαν στο να ονομαστεί το φεστιβάλ «Η μέρα που πέθανε η μουσική».

Το Netflix παρουσιάζει, στη σειρά – ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων «Trainwreck: Woodstock ’99», τα γεγονότα που οδήγησαν στο μεγαλύτερο φιάσκο της μουσικής σκηνής. Πώς όμως, το Γούντστοκ του 69′ με το μότο «Αγάπη, Ειρήνη και Μουσική» κατέληξε στο Γούντστοκ του 99′ με σύνθημα «Δείξε μας τα βυζιά σου»;

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Γούντστοκ 1969

Το φεστιβάλ Γούντστοκ διοργανώθηκε από τον Μάικλ Λανγκ και πραγματοποιήθηκε σε ένα αγρόκτημα στο Μπέθελ της Νέας Υόρκης, 15–18 Αυγούστου 1969. Μερικοί από τους συμμετέχοντες ήταν οι Σαντάνα, Τhe Who, Τζίμι Χέντριξ, Τζόε Κόκερ, Crosby, Stills και Τζάνις Τζόπλιν.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του ήταν εξίσου σημαντική. Ένα μήνα αφότου ο άνθρωπος περπάτησε στο φεγγάρι για πρώτη φορά, μία βδομάδα μετά τις δολοφονίες του Τσάρλς Μάνσον και εν μέσω του πολέμου στο Βιετνάμ, η γενιά των χίπις θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα στην Αμερική.

«Αγάπη, Ειρήνη και Μουσική».

Το φεστιβάλ δεν κύλησε όσο ομαλά πιστεύεται ακόμα και εάν έμεινε στην ιστορία ως σύμβολο αντικουλτούρας και των χίπις. Τα προβλήματα ξεκίνησαν σχεδόν από την αρχή. Λίγα εισιτήρια πουλήθηκαν, αλλά περίπου 400.000 άτομα εμφανίστηκαν, ζητώντας κυρίως δωρεάν είσοδο, την οποία πήραν λόγω σχεδόν ανύπαρκτης ασφάλειας.

Στη συνέχεια, η βροχή μετέτρεψε τον χώρο του φεστιβάλ σε μια θάλασσα από λάσπη. Αλλά με κάποιο τρόπο το κοινό έδεσε —πιθανώς επειδή καταναλώθηκαν μεγάλες ποσότητες μαριχουάνας και ψυχεδελικών— και το φεστιβάλ συνεχίστηκε. Το φαγητό είχε τελειώσει από πολύ νωρίς ενώ τα ναρκωτικά κινούνταν ελεύθερα.

Θάνατοι

Στο φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν τρεις γεννήσεις και δύο θάνατοι. Ο ένας προκλήθηκε από υπερβολική δόση ναρκωτικών ενώ ο δεύτερος επειδή τον πάτησε ένα τρακτέρ που έβαλε μπροστά όσο ο νεαρός άνδρας κοιμόταν κάτω από τις ρόδες για να προστατευτεί από τον ήλιο.

Παρά τα 400.000 άτομα που βρισκόντουσαν στη διοργάνωση, δε σημειώθηκαν περαιτέρω ατυχήματα ούτε διαφωνίες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με άτομα που βρισκόντουσαν εκεί, μόνο δύο άνδρες ξεκίνησαν να διαπληκτίζονται και οι υπόλοιποι άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά «ειρήνη». Έτσι, οι δύο άνδρες έδωσαν τα χέρια και έληξαν τη διαφωνία.

Το φεστιβάλ δεν ήταν επικερδές για τους διοργανωτές. Ο δίσκος όμως, που ακολούθησε και το βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ του Μάϊκλ Γουόντλι – το οποίο συμμετείχε στη σκηνοθεσία ο νεαρός τότε Μάρτιν Σκορτσέζε – έμελλε να τοποθετήσει το Γούντστοκ του 1969 στο πάνθεον των καλύτερων συναυλιών που διοργανώθηκαν ποτέ.

Γούντστοκ 1999

Το Γούντστοκ του 1999 όμως, δεν είχε καμία σχέση με την αρχική μουσική συναυλία. Ενώ έπρεπε να γιορτάσει την 30ή επέτειο της «ειρήνης, της αγάπης και της ευτυχίας», το φεστιβάλ της Ρώμης, της Νέας Υόρκης κέρδισε την περιβόητη διάκριση της «ημέρας που πέθανε η μουσική».

Οι διοργανωτές προσπάθησαν να αναβιώσουν το θρυλικό φεστιβάλ αλλά δεν τα κατάφεραν. Ο στόχος τους ήταν κυρίως, οικονομικός και προσπάθησαν με κάθε τρόπο να «βγάλουν» περισσότερα χρήματα. Αυτό ήταν που οδήγησε στο μεγαλύτερο μουσικό φιάσκο που έχει γίνει ποτέ.

Προσπαθούσαν να αποσπάσουν και το τελευταίο δολάριο από τους θεατές του φεστιβάλ. Από τις υπερβολικές τιμές εισιτηρίων (120 δολάρια) μέχρι τα ακριβά μπουκάλια νερού (4 δολάρια). Ο χώρος του φεστιβάλ ήταν χτισμένος στην καυτή άσφαλτο, με κακή επιμέλεια και σύνθεση.

Κυρίως όμως, ένα θυμωμένο, επιθετικό πλήθος που άφησε έναν απανθρακωμένο χώρο του φεστιβάλ και σεξουαλικές επιθέσεις στο πέρασμά του.

Η εποχή της διοργάνωσης συνέπεσε με την εμφάνιση ένοπλης βίας από μαθητές σε σχολεία και τον άτυχο θάνατο πολλών παιδιών σε αυτά. Τραγική ειρωνεία είναι πως η διοργάνωση αποφάσισε να πραγματοποιήσει την εκδήλωση σε πρώην στρατιωτική βάση.

Το Γούντστοκ του 1999 παρακολούθησαν περίπου 220.000 άτομα ενώ μερικοί από τους συμμετέχοντες ήταν οι Red Hot Chili Peppers, Sheryl Crowν, Moby, Korn, Rage against the machine και Metallica. Η μουσική ήταν τελείως διαφορετική από εκείνη του 1969 που πρέσβευε το μότο «Make love not war». Το σύνθημα που ακουγόταν στο Γούντστοκ του 1999 ήταν «Show us your tits» – ειδικά όταν τραγουδίστριες ανέβαιναν στη σκηνή – ενώ πλήθος οργισμένων νέων σπρώχνονταν ρυθμικά στους ρυθμούς της metal.

Οι χημικές τουαλέτες καταστράφηκαν από την πρώτη μέρα. Το αποτέλεσμα ήταν τα περιττώματα να ανακατευτούν με τις λάσπες στο χώρο της διοργάνωσης. Οι θεατές επηρεασμένοι από τη μουσική ξεκίνησαν το λασπόλουτρο χωρίς να διαπιστώνουν τι ακριβώς έκαναν.

Η βία και οι επιθέσεις

Αυτό όμως, που οδήγησε το Γούντστοκ στο άδοξο τέλος του ήταν οι εκδηλώσεις βίας και οι αμέτρητες σεξουαλικές επιθέσεις. Κάθε φορά που μια κοπέλα βρισκόταν στον ώμο κάποιου και αποφάσιζε να ανεβάσει την μπλούζα της – μπροστά στις κάμερες – μπορούσες να δεις αμέτρητα χέρια να την παρενοχλούν πιάνοντας το στήθος της.

Στο φεστιβάλ σημειώθηκαν αμέτρητες σεξουαλικές επιθέσεις αλλά και βιασμοί. Μάλιστα, κάποια στιγμή ενώ το φεστιβάλ ήταν σε εξέλιξη, οι θεατές έκλεψαν ένα βαν και έβαλαν μπρος ανάμεσα στη συναυλία. Όταν οι διοργανωτές σταμάτησαν το βαν βρήκαν μέσα μια κοπέλα λιπόθυμη και με τα ρούχα της ελαφρώς κατεβασμένα. Το νεαρό κορίτσι μόλις είχε βιαστεί.

Η βία κλιμακώθηκε το επόμενο βράδυ κατά τις τελευταίες ώρες της συναυλίας καθώς οι Red Hot Chili Peppers εμφανίστηκαν στη σκηνή. Μια ομάδα υποστηρικτών της ειρήνης είχε μοιράσει κεριά με σκοπό να κάνουν μια αγρυπνία στο φως των κεριών. Κατά τη διάρκεια του σετ του συγκροτήματος, το πλήθος άρχισε να ανάβει τα κεριά και τελικά δημιουργήθηκαν δύο εστίες φωτιάς.

Αφού το συγκρότημα τελείωσε με το βασικό του σετ, το κοινό ενημερώθηκε για «ένα μικρό πρόβλημα». Ένας ηχητικός πύργος είχε πιάσει φωτιά και κλήθηκε η πυροσβεστική για την κατάσβεση.

Πολλές μεγάλες, ψηλές φωτιές έκαιγαν πριν το συγκρότημα αποχωρήσει από τη σκηνή για τελευταία φορά. Οι συμμετέχοντες χόρεψαν σε κύκλους γύρω από τις φωτιές. Αναζητώντας περισσότερα καύσιμα, κάποιοι έσκισαν πάνελ από κόντρα πλακέ από τον υποτιθέμενο απαράβατο περιμετρικό φράκτη ασφαλείας.

ΑΤΜ ανατράπηκαν και παραβιάστηκαν ενώ εγκαταλελειμμένοι αυτόματοι πωλητές πήραν φωτιά.

Το MTV, το οποίο παρείχε ζωντανή κάλυψη, απομάκρυνε ολόκληρο το συνεργείο του αμέσως. Μετά το φιάσκο του Γούντστοκ 99′ δημιουργήθηκαν αρκετά ντοκιμαντέρ που προσπάθησαν να εξηγήσουν τους λόγους που το φεστιβάλ έφτασε σε αυτό το σημείο.

Το 2019 υπήρχε η σκέψη να πραγματοποιηθεί ξανά το Γούντστοκ με αφορμή τα 50 χρόνια από τη θρυλική συναυλία του 69′.

Το τέλος του φεστιβάλ όμως, είχε έρθει για πάντα.