Πέθανε η Βιρτζίνια ΜακΛάουριν, η εκατοντάχρονη που χόρευε ενθουσιασμένη με τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και την τότε πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στον Λευκό Οίκο το 2016. Ήταν 113 ετών.

Ο γιος της ΜακΛάουριν, Φελίπε Καρντόσο Τζούνιορ, δήλωσε την Τρίτη ότι πέθανε νωρίς τη Δευτέρα στο σπίτι της στο Olney του Maryland.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, Βιρτζίνια» έγραψαν οι Ομπάμα στο Twitter. «Ξέρουμε ότι είσαι εκεί πάνω και χορεύεις».

Η ΜακΛάουριν επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο για μια δεξίωση στο πλαίσιο του Μήνα Μαύρης Ιστορίας τον Φεβρουάριο του 2016, όταν ήταν 106 ετών.

«Γεια!» φώναζε η ΜακΛάουριν καθώς συστηνόταν στον πρόεδρο.

«Θέλεις να πεις ένα γεια στη Μισέλ;» ρώτησε ο Ομπάμα.

«Ναι!» είπε η ΜακΛάουριν, κινούμενη γρήγορα για να αγκαλιάσει την πρώτη κυρία.

«Πιο σιγά τώρα!» είπε ο πρόεδρος. «Μην πάτε πολύ γρήγορα».

Στη συνέχεια, οι γυναίκες κρατήθηκαν χέρι-χέρι καθώς έκαναν έναν αυτοσχέδιο χορό, με τον πρόεδρο να κρατάει το χέρι της ΜακΛάουριν.

«Νόμιζα ότι δεν θα ζούσα ποτέ για να μπω στον Λευκό Οίκο» είπε. «Και σας λέω ότι είμαι τόσο ευτυχισμένη».

«Ένας μαύρος πρόεδρος. Μια μαύρη σύζυγος! Και είμαι εδώ για να γιορτάσω την ιστορία των μαύρων. Ναι, γι’ αυτό είμαι εδώ».

Το βίντεο της συνάντησης διαδόθηκε γρήγορα στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας διεθνή ειδησεογραφική κάλυψη. Μετά τη σύντομη συνάντηση, η ΜακΛάουριν δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Θα μπορούσα να πεθάνω ευτυχισμένη».

Η Ντέμπορα Μένκαρτ, μια φίλη που βοήθησε στην οργάνωση της επίσκεψης της ΜακΛάουριν το 2016, είπε ότι άλλαξε δραματικά τη ζωή της. Είπε ότι η ΜακΛάουριν ζούσε «πολύ λιτά» εκείνη την εποχή, αλλά η φήμη της ώθησε τους ανθρώπους να κάνουν δωρεές σε ένα ταμείο φροντίδας για εκείνη.

«Πήρε καινούργια περούκα, πήρε καινούργια δόντια, μπόρεσε να μετακομίσει σε καλύτερο διαμέρισμα» δήλωσε η Μένκαρτ.

Αργότερα την ίδια χρονιά η ΜακΛάουριν εμφανίστηκε σε έναν αγώνα μπέιζμπολ των Washington Nationals και της δόθηκε μια φανέλα της ομάδας στο γήπεδο.

Η ΜακΛάουριν χρησιμοποίησε επίσης τη φήμη της για να βοηθήσει άλλους.

Γεννημένη στις 12 Μαρτίου 1909 στη Νότια Καρολίνα χωρίς πιστοποιητικό γέννησης, η ΜακΛάουριν δεν είχε καταφέρει να βγάλει ταυτότητα. Λίγο μετά την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, η Μένκαρτ πρότεινε να επικοινωνήσουν με το γραφείο του δημάρχου και την Washington Post, η οποία της πήρε συνέντευξη και δημοσίευσε ένα άρθρο.

Οι αξιωματούχοι της πόλης της Ουάσινγκτον εξέδωσαν για αυτήν σύντομα μια προσωρινή κάρτα και ανακοίνωσαν νέους κανονισμούς που δίνουν στους κατοίκους 70 ετών και άνω περισσότερες επιλογές για την απόκτηση ταυτότητας.

«Αυτό άλλαξε τη ζωή της, όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για την επιρροή που κατάφερε να δημιουργήσει» δήλωσε η Μένκαρτ.

Κόρη μεροκαματιάρη, η ΜακΛάουριν πέρασε δεκαετίες μετά τη συνταξιοδότησή της κάνοντας εθελοντική εργασία σε σχολεία, σε μαθητές με ειδικές ανάγκες, βοηθώντας τα παιδιά με την ανάγνωση και τις κοινωνικές δεξιότητες.

«Ήταν τόσο ανέμελη, έλεγε ότι το μυστικό της ζωής της ήταν να μην ανησυχεί, οπότε δεν άφηνε ποτέ τα πράγματα να την ανησυχούν. Απλά δεν τους έδινε σημασία» λέει ο γιο της, τον οποίο η ΜακΛάουριν υιοθέτησε όταν ήταν 3 ετών.

«Αγαπούσε και φρόντιζε τους πάντες. Είχε σίγουρα μεγάλη καρδιά».

Rest in peace, Virginia. We know you’re up there dancing. pic.twitter.com/y31XQ8MdPC

— Barack Obama (@BarackObama) November 15, 2022