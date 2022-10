Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ εξέφρασαν σήμερα το βράδυ μηνύματα συμπαράστασης στην Νότια Κορέα και τον λαό της μετά την πολύνεκρη τραγωδία στην πρωτεύουσα Σεούλ.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό τουλάχιστον 146 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ποδοπατήματα και συνωστισμό κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων για το Halloween σε μια κεντρική συνοικία της πρωτεύουσας Σεούλ, ενώ 150 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ο Μακρόν εξέφρασε ότι σκέφτεται με συγκίνηση τους κατοίκους της Σεούλ και όλο τον λαό της Νότιας Κορέας. «Η Γαλλία βρίσκεται δίπλα σας», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος στο Twitter, ενώ η πρωθυπουργός Ελίζαμπεθ Μπορν εξέφρασε την «έντονη συγκίνησή της».

«Ανατριχιαστικά νέα» από την Σεούλ σήμερα το βράδυ, έγραψε ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ με tweet του. «Όλες μας οι σκέψεις είναι με εκείνους που προσπαθούν να βοηθήσουν αυτήν τη στιγμή και σε όλους τους Νοτιοκορεάτες αυτήν την πολύ οδυνηρή στιγμή».

Horrific news from Seoul tonight.

All our thoughts are with those currently responding and all South Koreans at this very distressing time.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 29, 2022