Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν πιθανώς από ποδοπάτημα που συνέβη στη Σεούλ καθώς μεγάλο πλήθος κόσμου συνέρρεε στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας για να γιορτάσει το Halloween. Την είδηση μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap. Υπάρχουν αναφορές για παραπάνω τραυματισμούς, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ο ακριβής αριθμός.

Επικαλούμενο τις πυροσβεστικές αρχές, το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ανέφερε ότι οι 50 άνθρωποι υπέστησαν καρδιακή ανακοπή σε κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στην περιοχή Ιταεγούν, σε εορταστικές εκδηλώσεις για το Halloween.

Την ίδια στιγμή αναφορές σε διεθνή ΜΜΕ κάνουν λόγο για είκοσι νεκρούς. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται να γίνεται ΚΑΡΠΑ σε δεκάδες άτομα. Ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως τα αίτια της τραγωδίας, με διεθνή ΜΜΕ να κάνουν λόγο για ποδοπάτημα αλλά και για πιθανή διαρροή κάποιου αερίου.

#BREAKING : At least 20 dead in #Seoul stampede pic.twitter.com/69ARRkMA4b

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ-Γέολ διέταξε στο σημείο την ανάπτυξη δυνάμεων αντιμετώπισης καταστροφής.

🚨#UPDATE: Very graphic footage of the stampede in #Seoul pic.twitter.com/xbHBh0ZG02

— Breaking News 24/7 (@Worldsource24) October 29, 2022