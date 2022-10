Ο αριθμός των θυμάτων ανεβαίνει διαρκώς με τις αρχές να ανακοινώνουν 120 νεκρούς και ακόμη 100 τραυματίες κατά τη διάρκεια των αποκριάτικων εορτασμών στην περιοχή Itaewon της Σεούλ το βράδυ του Σαββάτου. Από ότι φαίνεται προκλήθηκε ποδοπάτημα λόγω συνωστισμού δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων για τον εορτασμό του Halloween.

59 morts, 150 blessés dans une bousculade à Séoul lors d’une fête d’Halloween (officiel) https://t.co/IWvelNdeB4 — Agence France-Presse (@afpfr) October 29, 2022

Δεκάδες ασθενοφόρα ήταν παρατεταγμένα κατά μήκος του κεντρικού δρόμου στην Itaewon, μια δημοφιλής συνοικία στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας όπου μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί αυτό το Σαββατοκύριακο για τα αποκριάτικα πάρτι.

Δημοσιογράφος της Washington Post παρατήρησε το προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να κάνει ΚΑΡΠΑ σε δεκάδες ανθρώπους που κείτονταν στο δρόμο, ενώ άλλοι μεταφέρονταν με φορεία στα ασθενοφόρα. Νέοι άνθρωποι με αποκριάτικες στολές κρατούσαν ο ένας τον άλλον, ταλαιπωρημένοι και δακρυσμένοι.

Ήξερα ότι θα είναι τρελό αλλά δεν ήξερα ότι θα ήταν τόσο άσχημα

Η Erin O’Toole, από τον Καναδά, καθηγήτρια αγγλικών που βρίσκεται στην Κορέα εδώ και 10 χρόνια, δήλωσε ότι η περιοχή είχε γίνει δημοφιλής τα τελευταία 10 χρόνια για τις αποκριάτικες γιορτές. Είχε προειδοποιήσει τους φίλους της να έρθουν στην Itaewon το αργότερο μέχρι τις 4 μ.μ. για το φόβο του συνωστισμού.

«Ήξερα ότι απόψε θα ήταν τρελό, αλλά δεν ήξερα ότι θα ήταν τόσο άσχημα», είπε κλαίγοντας.

Το προεδρικό γραφείο της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι ο πρόεδρος Γιουν Σουκ Γιολ ενημερώθηκε για το περιστατικό. Ο Γιουν διέταξε τις κυβερνητικές υπηρεσίες να ανταποκριθούν επειγόντως για την περίθαλψη των θυμάτων και να επανεξετάσουν τα μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν στο χώρο.

Η κυβέρνηση εξέπεμψε επίσης συναγερμό έκτακτης ανάγκης σε όλη την πόλη, με μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα.

