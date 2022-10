Μεγάλη αναστάτωση σε όλο τον κόσμο έχει προκαλέσει η ανακοίνωση της Ρωσίας για την αναστολή της συμμετοχής της στη συμφωνία εξαγωγής αγροτικών προϊόντων από τα λιμάνια της Ουκρανίας, μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε ο στόλος της στην Κριμαία.

Η Πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας για τα σιτηρά υπογράφηκε από την Ρωσία στις 22 Ιουλίου στην Τουρκία και έκτοτε έχουν εξαχθεί από την Ουκρανία πολλά εκατομμύρια τόνοι σιταριού, αραβόσιτου, ηλιελαίου, βρώμης, ελαιοκράμβης και σόγιας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας κατηγόρησε τη Μόσχα ότι χρησιμοποιεί ένα «ψευδές πρόσχημα», για να αναστείλει τη συμμετοχή της στη συμφωνία εξαγωγής προϊόντων από τα λιμάνια της Ουκρανίας.

«Καλώ όλα τα κράτη να απαιτήσουν από την Ρωσία να σταματήσει τα παιχνίδια πρόκλησης πείνας και να δεσμευτεί εκ νέου στις υποχρεώσεις της», έγραψε ο Ντμίτρο Κουλέμπα στο Twitter.

We have warned of Russia’s plans to ruin the Black Sea Grain Initiative. Now Moscow uses a false pretext to block the grain corridor which ensures food security for millions of people. I call on all states to demand Russia to stop its hunger games and recommit to its obligations.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 29, 2022