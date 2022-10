Το ΝΑΤΟ πρέπει να κάνει περισσότερα για την κοινή ασφάλεια, προκειμένου να προστατέψει τον εαυτό του κατά ενδεχόμενων ενεργειών της Ρωσίας και του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα η Χριστίνα Λάμπρεχτ, υπουργός Άμυνας της Γερμανίας.

«Είναι γεγονός ότι εμείς, το ΝΑΤΟ, πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την κοινή μας ασφάλεια, επειδή δεν ξέρουμε πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι αυταπάτες και η μεγαλομανία του Πούτιν», τόνισε η Λάμπρεχτ στη διάρκεια επίσκεψής της στις γερμανικές στρατιωτικές μονάδες που έχουν αναπτυχθεί στη Λιθουανία.

«Έχουμε ακούσει τις ρωσικές απειλές κατά της Λιθουανίας, για την εφαρμογή ευρωπαϊκών κυρώσεων στο σύνορο με το Καλίνινγκραντ. Αυτές δεν είναι οι πρώτες απειλές τις οποίες πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας και να προετοιμαστούμε», πρόσθεσε η ίδια.

Σημειώνεται ότι, λίγες ημέρες πριν, έκθεση πληροφοριών του ΝΑΤΟ, η οποία στάλθηκε στα πιο σημαντικά συμμαχικά στρατηγεία, όπως αποκάλυψε στις 3 Οκτωβρίου η ιταλική εφημερίδα La Repubblica, αναφέρεται στις κινήσεις του ρωσικού πυρηνικού υποβρυχίου Belgorod, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία τον Ιούλιο.

Τώρα βρίσκεται στη θάλασσα της Αρκτικής και εκφράζονται φόβοι ότι η αποστολή του είναι να δοκιμάσει για πρώτη φορά τη σούπερ τορπίλη Poseidon, η οποία χαρακτηρίζεται ως το «Όπλο της Αποκάλυψης».

Πρόκειται για ένα υποβρύχιο drone, το οποίο παρουσιάστηκε από το Κρεμλίνο το 2018, ως ένα από τα συστήματα που θα επιτρέψουν την στρατηγική υπεροχή της Ρωσίας.

Ουσιαστικά, η Poseidon είναι μια πυρηνική κεφαλή, που ταξιδεύει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας για δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα και στη συνέχεια εκρήγνυται κοντά στην ακτή, προκαλώντας ραδιενεργό τσουνάμι.

Video of the Russian navy belgorod submarine which just sailed for the first time. #submarine #navy@CovertShores pic.twitter.com/wZDa870UJi

— K-560 (@K560s) June 26, 2021