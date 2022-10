Το τι μέλλει γενέσθαι, μετά την έκρηξη στη γέφυρα στο στενό του Κερτς στην Κριμαία, επιχειρεί να αναλύσει ο Guardian.

Πώς μπορεί να επηρεάσει την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία η κίνηση αυτή του Κιέβου και γιατί αποτελεί σοβαρή πληγή στον ρωσικό στρατό;

«Δώδεκα μίλια μακρύτερη και ψηλότερη από το Άγαλμα της Ελευθερίας, η γέφυρα του Κερτς στην κατεχόμενη χερσόνησο της Κριμαίας ήταν το στολίδι στην κορωνίδα των έργων υποδομής του Βλαντίμιρ Πούτιν – που στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης περιγράφεται ως “η κατασκευή του αιώνα”», αναφέρει η ανάλυση.

The Kerch bridge from Russia to Crimea has been hit by a massive explosion on the span that carries railway traffic early on Oct. 8. pic.twitter.com/5wvIjBZmZZ

⚡Eyewitnesses post photos, video of the fiercely burning Kerch bridge.

Όταν ο Ρώσος πρόεδρος εγκαινίασε το οδικό της τμήμα στις 15 Μαΐου 2018, οδηγώντας ένα πορτοκαλί φορτηγό Kamaz στη γέφυρα, υπερηφανεύτηκε για τη σημασία της.

«Σε διαφορετικές ιστορικές εποχές, ακόμη και επί τσάρου, οι άνθρωποι ονειρεύονταν να χτίσουν αυτή τη γέφυρα. Στη συνέχεια επέστρεψαν σε αυτή [την ιδέα] τη δεκαετία του 1930, του 40, του 50. Και τελικά, χάρη στη δική σας δουλειά και το δικό σας ταλέντο, το θαύμα έγινε» είχε πει ο Βλάντιμιρ Πούτιν.

Ο ρώσος πρόεδρος είχε τονίσει από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, πως η Μόσχα θα προχωρήσει σε αντίποινα σε περίπτωση που η γέφυρα τεθεί στο στόχαστρο.

Όμως το πρωί του Σαββάτου, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, μια τεράστια έκρηξη συγκλόνισε τη γέφυρα του Κερτς, καταρρέοντας μέρος του οδοστρώματος στον πορθμό του Κερτς.

A new video published online shows significant damage inflicted on the Crimean Bridge following reported explosions in the early morning of Oct. 8.

The illegally constructed bridge links the Russian-occupied Ukrainian peninsula Crimea with mainland Russia via the Kerch Strait. pic.twitter.com/63EvfqNf3G

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 8, 2022