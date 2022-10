Ένας άντρας έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών στο Ντέρμπι της Αγγλίας.

Η αστυνομία του Derbyshire ανακοίνωσε ότι ο άντρας εμφανίστηκε κρατώντας μαχαίρι στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων του αστυνομικού τμήματος Ascot Drive στις 9:55 το πρωί της Παρασκευής (7 Οκτωβρίου).

Οι αστυνομικοί επενέβησαν και στις 10:30 ο άντρας δέχτηκε σφαίρα από αστυνομικό όπλο.

Οι αστυνομικοί έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον άγνωστο άντρα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου εξακριβώθηκε ο θάνατος του.

