Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έξι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης με μαχαίρι μπροστά από το καζίνο Wynn, στη φημισμένη Las Vegas Strip, τη μεγάλη λεωφόρο του Λας Βέγκας όπου τα καζίνο διαδέχονται το ένα το άλλο, στην αποκαλούμενη «Μέκκα του τζόγου».

Σύμφωνα με ανάρτηση της αστυνομίας στο Twitter, συνελήφθη ένας ύποπτος και διεξάγεται έρευνα για την αιματηρή επίθεση.

#BREAKING Other victims are being transported to area hospitals with unknown extent of injuries. The suspect has been taken into custody. This is an ongoing investigation.

There are road closures in the area. Citizens are advised to avoid the area.

— LVMPD (@LVMPD) October 6, 2022