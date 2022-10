Τη μείωση της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου ανακοίνωσαν το απόγευμα της Τετάρτης οι υπουργοί Ενέργειας των χωρών του ΟΠΕΚ+.

Μάλιστα, το μέγεθος της περικοπής είναι τελικά διπλάσιο από αυτό που είχε προαναγγελθεί τις προηγούμενες ημέρες, με τις ΗΠΑ να κάνουν λόγο για ευθυγράμμιση της απόφασης του ΟΠΕΚ+ με τη Ρωσία.

Οι σχέσεις Ρωσίας – Σαουδικής Αραβίας έχουν μπει και στο μικροσκόπιο των μεγάλων ειδησεογραφικών δικτύων, όπως το Reuters, που αφιέρωσε αρκετό «χώρο» για τις συνεννοήσεις των δύο χωρών.

Μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων στη Βιέννη, οι υπουργοί Ενέργειας των μελών του ΟΠΕΚ+ έδωσαν συνέντευξη Τύπου. Εκεί, ο δημοσιογράφος του Reuters θέλησε να υποβάλει ένα ερώτημα στον Σαουδάραβα υπουργό.

Ο δημοσιογράφος ξεκίνησε να μιλάει, αλλά ο πρίγκιπας Abdulaziz bin Salman τον διέκοψε, λέγοντάς του ότι δεν κάνει σωστά το ρεπορτάζ και πως δεν μπορεί να δεχθεί τα ερωτήματά του.

NOW – Saudi Energy energy minister refuses to answer questions from #Reuters at OPEC+ press conference. pic.twitter.com/Kyi5a5bWur

— Disclose.tv (@disclosetv) October 5, 2022