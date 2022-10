H Όλγκα Βαλέγιεβα αναδείχτηκε νικήτρια στα καλλιστεία «Μις Κριμαία 2022» αλλά η χρονιά θα αποδεικνυόταν δύσκολη για εκείνη.

Συγκεκριμένα, η εστεμμένη και μια φίλή της ανέβασαν ένα βίντεο στα social media, στο οποίο τραγουδούσαν ένα πατριωτικό ουκρανικό τραγούδι. Ο λόγος για το το δημοφιλές κομμάτι «Τσέρνοβα Καλίνα». Το τραγούδι έχει γίνει ύμνος της ουκρανικής αντίστασης μετά την εισβολή του Κρεμλίνου στη φιλοδυτική γείτονα τον Φεβρουάριο.

Οι δύο γυναίκες κατηγορήθηκαν για «δυσφήμιση» των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και «προώθηση εξτρεμιστικών συμβόλων». Στη Βαλέγιεβα επιβλήθηκε πρόστιμο 40.000 ρουβλίων (677 δολάρια), ενώ η φίλη της καταδικάστηκε σε 10 ημέρες φυλάκιση.

«Δημοσιεύτηκε ένα βίντεο στο Internet, στο οποίο δύο κοπέλες τραγουδούν ένα κομμάτι που αποτελεί πολεμικό ύμνο μιας εξτρεμιστικής οργάνωσης» ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών της Κριμαίας τη Δευτέρα.

Αργότερα, δημοσιεύτηκε ενα βίντεο που έδειχνε τις γυναίκες να ζητούν συγγνώμη για το τραγούδι. Στο βίντεο οι δυο γυναίκες με θολωμένα πρόσωπα, απολογούνται για την επιλογή του κομματιού λέγοντας:

«Δεν ήξερα, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι έχει εθνικιστικό χαρακτήρα και σίγουρα δεν ήθελα να διασπείρω προπαγάνδα τραγουδώντας το».

Στη συνέχεια, η Όλγκα Βαλέγιεβα έκανε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ζητώντας συγγνώμη. «Απλώς τραγουδήσαμε ένα ουκρανικό κομμάτι. Νομίζαμε ότι ήταν απλώς ένα τραγουδάκι που ξέραμε από παλιά».

In #Crimea, two young women were forced to apologize for singing the #Ukrainian song «Oi u luzi chervona kalyna».

«Miss Crimea» Olga Valeyeva was fined 40 thousand rubles. Her friend was arrested for 10 days. pic.twitter.com/Syj4zDOlEF

— NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2022