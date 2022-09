Μεγάλες και αιματηρές διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει στο Ιράν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί που είχε συλληφθεί από τη διαβόητη Αστυνομία Ηθών. Οι νεκροί από την καταστολή έχουν ξεπεράσει τους 30, ενώ αυτό το νούμερο ίσως είναι μικρό σε σχέση με τον πραγματικό αριθμό, καθώς τα social media στη χώρα εν πολλοίς έχουν μπλοκαριστεί.

Τις τελευταίες ώρες ένα συγκλονιστικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Σύμφωνα με αναφορές, ανάμεσα στα θύματα είναι η 16χρονη Αμίν Μαχρουφί, η οποία σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Πολύς κόσμος είναι συγκεντρωμένος πάνω από τη σορό της μαθήτριας, άλλοι κλαίνε κι άλλοι φωνάζουν. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η 16χρονη σκοτώθηκε από μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν.

16-years old #AminMahroofi from shno, #Kurdistan was killed by Iranian Security forces. #Iranprotest

