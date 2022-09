Το Ιράν περιόρισε την πρόσβαση στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Instagram και το WhatsApp εν μέσω διαμαρτυριών για τον θάνατο της Μάχσα Αμινί, η οποία έχασε τη ζωή της αφού φυλακίστηκε επειδή δεν φορούσε σωστά το χιτζάμπ της.

Το All Jazeera επικαλούμενο τον παρατηρητή του διαδικτύου NetBlocks, αναφέρει πως έχουν σημειωθεί διακοπές του διαδικτύου σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους κινητής τηλεφωνίας διέκοψε τη λειτουργία, αφήνοντας εκατομμύρια Ιρανούς εκτός σύνδεσης.

Μάλιστα αν και το All Jazeera δεν το αναφέρει, δεν αποκλείεται εν μέρει το διαδικτυακό lockdown να μην οφείλεται σε κάποιο τεχνικό λάθος, αλλά σε απόφαση του αυταρχικού καθεστώτος, προκειμένου να περιορίσει με αυτό τον τρόπο τις εκδηλώσεις. Άλλωστε το διαδικτυακό lockdown δυστυχώς αποτελεί μία συνήθης τακτική, την οποία οι ειδικοί αποκαλούν «ψηφιακός αυταρχισμός».

Εκτός αυτών, το WhatsApp «έπεσε» για χιλιάδες ώρες μετά τον αποκλεισμό των υπηρεσιών του Instagram, ανέφερε η NetBlocks με έδρα το Λονδίνο.

Τα στοιχεία της ομάδας δείχνουν σχεδόν την πλήρη διακοπή των υπηρεσιών διαδικτύου σε τμήματα της επαρχίας Κουρδιστάν στο δυτικό Ιράν από τη Δευτέρα, ενώ η πρωτεύουσα Τεχεράνη και άλλα τμήματα της χώρας έχουν επίσης αντιμετωπίσει διακοπές από την Παρασκευή, όταν ξέσπασαν οι διαδηλώσεις.

More women in #Iran🇮🇷 set fire to their headscarves tonight during the fifth night of protests in Iran over the death of Mahsa Amini, 22, following her arrest by morality police over the mandatory hijab law. pic.twitter.com/UNXmjxWx2s

— David Patrikarakos (@dpatrikarakos) September 20, 2022