«Πληγωμένη και εξαντλημένη» από την απόφαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν να αποσυρθούν από τα βασιλικά τους καθήκοντα και να μετακομίσουν στις ΗΠΑ, έφυγε από τη ζωή η βασίλισσα Ελισάβετ.

Η βασίλισσα, που πέθανε σε ηλικία 96 ετών στις 8 Σεπτεμβρίου, φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί σε μια φίλη της ότι “ήταν εξαντλημένη από την αναστάτωση που προκάλεσε η απόφασή τους”, όπως γράφει η ειδική επί των βασιλικών θεμάτων, Katie Nicholl, στο αναμενόμενο βιβλίο της “The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown”, απόσπασμα του οποίου δημοσιεύει το “Vanity Fair”.

«Η βασίλισσα Ελισάβετ πληγώθηκε πολύ και μου είπε: “Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει και δεν θέλω να το σκέφτομαι πια”» αναφέρει πηγή από Μπάκιγχαμ, σύμφωνα με το βιβλίο . Σε απόσπασμα μάλιστα που δημοσιεύτηκε στο Vanity Fair, τον Αύγουστο η Μεγαλειοτάτη απογοητεύτηκε ιδιαίτερα όταν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δεν πήγαν με τον Άρτσι και την Λίλιμπετ στην Βρετανία για το ετήσιο sleepover που διοργάνωνε με τα εγγόνια και τα δισέγγονα της στο Sandringham.

Στο βιβλίο «The New Royals», που πρόκειται να δημοσιευτεί σύντομα από τον εκδοτικό οίκο The Firm, αναμένεται είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για όσους είναι fans της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας, καθώς αποκαλύπτονται νέες λεπτομέρειες γύρω από τις σχέσεις του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ με τους υπόλοιπους γαλαζοαίματους του Μπάκιγχαμ.

Το βιβλίο αναφέρεται εκτενώς στον βαθύτερο διχασμό μεταξύ των Sussexes και άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας, αφού ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αποφάσισαν να παραιτηθούν από τα βασιλικά τους καθήκοντα και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή στις ΗΠΑ.