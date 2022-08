Η μεξικανική εταιρεία αερομεταφορών Volaris απέλυσε την πιλότο που είχε καταγράψει σε βίντεο τον Μάιο την αποφυγή καταστροφής στο διεθνές αεροδρόμιο της μεξικανικής πρωτεύουσας, διότι παραβίασε τους κανονισμούς ασφαλείας χρησιμοποιώντας κινητό τηλέφωνο ενώ δεν επιτρεπόταν, ανέφερε η διοίκησή της χθες Παρασκευή (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, αεροσκάφος της Volaris στο διεθνές αεροδρόμιο της μεξικανικής πρωτεύουσας).

Η πιλότος, η Λιμπερτάδ Σαλμερόν, έχει παραδεχθεί σε συνεντεύξεις που παραχώρησε ότι πράγματι παραβίασε τους κανονισμούς ασφαλείας στο πιλοτήριο, επέμεινε όμως πως ζήτησε από προϊστάμενό της την άδεια για να τραβήξει το βίντεο και ειδοποίησε τους συναδέλφους της που κινδύνευαν να συγκρουστούν σε διάδρομο του αεροδρομίου Μπενίτο Χουάρες ότι τροχοδρομούσε αεροσκάφος στο ταρμάκ όπου προσέγγιζε για να προσεδαφιστεί δεύτερο.

Το βίντεο, το οποίο η κυρία Σαλμερόν εξήγησε πως τράβηξε καθώς περίμενε να της δοθεί άδεια να τροχοδρομήσει για την απογείωση, κατέγραψε αεροσκάφος της Volaris να διακόπτει απότομα την κάθοδο για να αποφύγει τη σύγκρουση με άλλο, της ίδιας εταιρείας.

#VIDEO | Last night, two Volaris aircraft nearly collided with each other at Benito Juarez Mexico City International Airport.

Read our report at AviationSource!https://t.co/Wx6NCouti1

Video credit: Unconfirmed at time of post.#Volaris #MexicoCity #NearMiss #AvGeek pic.twitter.com/dQVEM78h8r

— AviationSource (@AvSourceNews) May 8, 2022