Την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της κόρης του στενού συνεργάτη του Πούτιν, Αλεξάντρ Ντούγκιν ξεκίνησαν οι ρωσικές αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επιτροπή έρευνας αντιμετωπίζει ως ανθρωποκτονία το θάνατο της Ντάρια Ντούγκινα, ωστόσο όπως επισημαίνεται «θα εξεταστούν όλες οι εκδοχές».

Υπενθυμίζεται ότι η Ντούγκινα έχασε τη ζωή της έπειτα από έκρηξη στο αυτοκίνητο που επέβαινε, την ώρα που επέστρεψε στην οικία της.

Όπως αναφέρουν τα ρωσικά μέσα, είναι αρκετά πιθανό να μην ήταν η ίδιος στόχος της επίθεσης, αλλά ο Ρώσος υπερεθνικιστής φιλόσοφος πατέρας της Αλεξάντρ Ντούγκιν.

Ο Ντούγκιν επρόκειτο να επιβιβαστεί και ο ίδιος στο συγκεκριμένο όχημα, ωστόσο άλλαξε γνώμη την τελευταία στιγμή. Σύμφωνα με οπτικοακουστικό υλικό που δημοσιεύτηκε στο Telegram, ο Ντούγκιν βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στον τόπο της τραγωδίας, παρακολουθώντας τις προσπάθειες των διασωστών.

BREAKING: Daughter of Aleksandr Dugin, who is often called «Putin’s brain,» killed in car explosion near Moscow pic.twitter.com/pSkBK8ENGO

— BNO News (@BNONews) August 20, 2022