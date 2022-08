Νεκρή από έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητό της που σημειώθηκε κοντά στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, Μόσχα, έπεσε η κόρη του στενού συνεργάτη του Βλαντιμίρ Πούτιν, Αλεξάντερ Ντούγκιν.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης η έκρηξη σημειώθηκε ενώ η Ντάρια Ντούγκινα επέστρεφε στο σπίτι της.

Κατά τις ίδιες πηγές στο αυτοκίνητο θα βρισκόταν και ο πατέρας της, ο οποίος έχει ονομαστεί ως ο «εγκέφαλος του Πούτιν», με τον Αλεξάντερ Ντούγκιν να αποφασίζει την τελευταία στιγμή να επιστρέψουν με ξεχωριστά αυτοκίνητα από εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, έπεσε θύμα τρομοκρατικής επίθεσης, μέσω της τοποθέτησης βόμβας στο τζιπ που οδηγούσε.

BREAKING: Daughter of Aleksandr Dugin, who is often called «Putin’s brain,» killed in car explosion near Moscow pic.twitter.com/pSkBK8ENGO

Ο επικεφαλής του DPR στο Ντονέτσκ, Ντένις Πουσίλιν, κατηγόρησε τους Ουκρανούς «τρομοκράτες» για την έκρηξη.

«Οι τρομοκράτες του ουκρανικού καθεστώτος προσπάθησαν να δολοφονήσουν τον Αλεξάντερ Ντούγκιν και σκότωσαν την κόρη του σε αυτοκίνητο» έγραψε στο Telegram.

Η κόρη του διανοούμενου, Ντάρια Ντούγκιν, ήταν η ίδια δημοσιογράφος που υποστήριξε τη ρωσική εισβολή.

Νωρίτερα φέτος, της επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις βρετανικές αρχές, οι οποίες κατηγόρησαν την 29χρονη ότι συνέβαλε σε διαδικτυακή “παραπληροφόρηση” σε σχέση με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Alexander Dugin is Putin’s propaganda consultant. His daughter was recently included in the sanctions list of Britain, as she helped her father in spreading the ideology of the «Russian world». pic.twitter.com/K2iQMG271h

— NEXTA (@nexta_tv) August 20, 2022