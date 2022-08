Οι οργανώσεις «Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες» και Human Rights 360 επιμένουν ότι οι περίπου 40 εγκλωβισμένοι πρόσφυγες του Έβρου βρίσκονται σε ελληνική επικράτεια και επικαλούνται τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού και τα επίσημα στοιχεία από το Κτηματολόγιο.

Η ΕΛ.ΑΣ. από πλευράς της ισχυρίζεται επίσης ότι έχει ζητήσει από την Τουρκία να κάνει εκείνη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης.

«1/ Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε χθες ότι η ομάδα των 40 περίπου Σύριων προσφύγων που είναι εγκλωβισμένοι σε νησίδα του Έβρου υπό απάνθρωπες και επικίνδυνες για τη ζωή συνθήκες βρίσκονται σε τουρκικό έδαφος. Και ότι η Ελλάδα έχει ζητήσει από την Τουρκία επισήμως να τους διασώσει.

»2/ Οι ελληνικές αρχές τουλάχιστον αναγνώρισαν επιτέλους την ύπαρξη της ομάδας, την οποία έως σήμερα αρνούνταν, παρότι γνώριζαν εξαρχής την τοποθεσία τους και παρά τις διαβεβαιώσεις τους ότι διεξήγαγαν έρευνες για τον εντοπισμό τους που απέβαιναν άκαρπες.

»3/ Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ εγείρει επίσης ερωτήματα σχετικά με το καθεστώς της νησίδας. Σύμφωνα με τη Google και τα επίσημα στοιχεία του Εθνικόύ Κτηματολογίου, η νησίδα ανήκει στην Ελλάδα.

»Η Γεωγραφική Υπηρεσία του Στρατού επίσης μάς παρέπεμψε στο Google Maps για την εξακρίβωση του καθεστώτος της νησίδας.

»4/ Το πρώτιστο πλέον είναι να διασωθούν οι πρόσφυγες και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα τους.

»Υπενθυμίζουμε σε όλες τις αρχές ότι οι πρόσφυγες έχουν αναφέρει τον θάνατο ενός κοριτσιού 5 ετών και ότι ένα άλλο παιδί βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

»Οι πρόσφυγες παραμένουν μέχρι τώρα στη νησίδα».

Το Σάββατο η Ύπατη Αρμοστεία παρενέβη στο θέμα με ανάρτησή της στο Twitter. «Συνεχίζουμε να είμαστε σοβαρά ανήσυχοι για την ασφάλεια και την ευημερία κάποιων από τους 40 ανθρώπους που αναφέρεται ότι είναι εγκλωβισμένοι σε νησίδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Σύμφωνα με αναφορές που πήραμε, ένα παιδί έχει ήδη βρει τραγικό θάνατο. Αν δεν υπάρξει επείγουσα δράση, φοβόμαστε ότι παραμένουν σε κίνδυνο και άλλες ζωές», σημείωσε.

We continue to be gravely concerned for the safety and wellbeing of some 40 people allegedly stranded on an islet at the Greece-Türkiye border.⁰According to reports received a child has tragically already died. Unless urgent action is taken, we fear further lives remain at stake

— UNHCR News (@RefugeesMedia) August 13, 2022