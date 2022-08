Ρούπερτ Μέρντοχ και Τζέρι Χολ είναι με κάθε επισημότητα διαζευγμένοι.

Ο 91χρονος μεγιστάνας των Μέσων Ενημέρωσης και το πρώην τοπ μόντελ οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους, μόλις πέντε εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση του τέλους του γάμου τους.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η 65χρονη την Τετάρτη ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες να ακυρώσει την αίτηση διαζυγίου, μία κίνηση που προκάλεσε ερωτηματικά.

Έγγραφο που κατέθεσε ο δικηγόρος της στην Καλιφόρνια ανέφερε ότι το διαζύγιο πρέπει να απορριφθεί.

Λίγες ώρες μετά, έγινε γνωστό ότι το -πρώην πια- ζευγάρι έχει διευθετήσει εξωδικαστικά το ζήτημα του διαζυγίου και «παραμένουν καλοί φίλοι».

«Η Τζέρι Χολ και ο Ρούπερτ Μέρντοχ οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους. Παραμένουν καλοί φίλοι και εύχονται ο ένας στον άλλον τα καλύτερα για το μέλλον», ανέφερε εκπρόσωπος του μεγιστάνα, του οποίου η περιουσία ανέρχεται στα 14 δισεκατομμύρια λίρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός ήταν ο τέταρτος γάμος για τον Ρούπερτ Μέρντοχ και για την Τζέρι Χολ, τυπικά ο πρώτος γάμος.

Το μοντέλο το 1990 είχε παντρευτεί με τον Μικ Τζάγκερ σε μια παραλία στο Μπαλί αλλά ο γάμος ακυρώθηκε μετά τον χωρισμό τους το 1999.

Με τον Ρούπερτ Μέρντοχ η Τζέρι Χολ γνωρίστηκαν στην Αυστραλία το 2015. Μετά από εβδομάδες εικασιών για το αν τελικά είναι μαζί, η σχέση τους έγινε γνωστή και επισημοποιήθηκε στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου ράγκμπι στο Twickenham του Λονδίνου, όταν ο 91χρονος σήμερα φωτογραφήθηκε να φιλάει στο μάγουλο.

Τον Μάρτιο του 2016 παντρεύτηκαν και τον περασμένο Ιούνιο έδωσαν τέλος στον γάμο τους. Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, η 65χρονη φέρεται να έλαβε email για τον χωρισμό τους ενώ περίμενε τον Μέρντοχ να φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

