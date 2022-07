Σφοδρές μάχες σημειώνονται τις τελευταίες 48 ώρες καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν την επίθεσή τους εναντίον της Ρωσίας στην επαρχία της Χερσώνας, δυτικά του ποταμού Δνείπερου, ανέφερε σήμερα η υπηρεσία πληροφοριών του βρετανικού στρατού.

Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν πυρά πυροβολικού κατά μήκος του ποταμού Ινχούλετς, παραπόταμου του Δνείπερου, ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

«Οι γραμμές εφοδιασμού των ρωσικών δυνάμεων δυτικά του ποταμού είναι όλο και περισσότερο σε κίνδυνο», ανέφερε το υπουργείο σε μια ενημέρωση της υπηρεσίας πληροφοριών.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 July 2022

