Απίστευτη ταλαιπωρία έζησαν οι επιβάτες της πτήσης EZY9744 της EasyJet που ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει το βράδυ της Παρασκευής από τα Χανιά με προορισμό το αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου.

Ωστόσο, λόγω υπέρβασης του ωραρίου του πληρώματος του αεροσκάφους, η πτήση ματαιώθηκε, καθώς η εταιρεία δεν είχε προνοήσει να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων πτήσεων. Η μη πρόσληψη προσωπικού και οι εξαντλητικές συνθήκες εργασίας είναι και ο λόγος που οι εργαζόμενοι της EasyJet προχωρούν σε κινητοποιήσεις.

Στη λίστα των πελατών της Easyjet που εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους προστέθηκαν και οι 167 επιβάτες της πτήσης από τα Χανιά, που βλέπουν στον πίνακα ανακοινώσεων τις άλλες εταιρείες να πετούν κανονικά, και οι ίδιοι δεν γνώριζαν μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου πότε θα καταφέρουν να φθάσουν στον προορισμό τους, στο Λονδίνο.

Όπως ήταν λογικό, οι επιβάτες έσπευσαν να σχολιάσουν στο Twitter την ταλαιπωρία που βιώνουν, ζητώντας εξηγήσεις από την αεροπορική εταιρεία.

@easyJet utter incompetence still being demonstrated at chania airport. Flight delayed from 2355 last night and still not boarding. Very poor communication throughout the night. Other Gatwick flight boarding and taking priority despite the fact we have been waiting 17 hours

— Emma Blundell (@blundell_emma) July 23, 2022