Τουλάχιστον τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι επτά τραυματίστηκαν από «ισραηλινή πυραυλική επίθεση» κατά της Δαμασκού, πρωτεύουσας της Συρίας, όπως μετέδωσε η συριακή τηλεόραση επικαλούμενη ανακοίνωση του στρατού (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Η συριακή αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από τα υψίπεδα του Γκολάν κατά της Δαμασκού, προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

BREAKING 🇸🇾 : Syrian Air Defenses Engaging Missile Strikes Over Damascus – State Media

♦️Video shared online was purported to be of the Syrian air defenses, but the veracity of the video was uncertain – Sputnik #Damascus #Syria #Israel

