Τουλάχιστον δύο ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν χθες Δευτέρα το βράδυ θέσεις νότια της Δαμασκού, προκαλώντας ζημιές αλλά όχι θύματα, μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter/@SteeleSyAA).

«Ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε δύο πλήγματα από το κατεχόμενο συριακό (υψίπεδο) Γκολάν, εναντίον στόχων νότια της Δαμασκού», πάντως η συριακή αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε τους περισσότερους πυραύλους, διαβεβαίωσε μιλώντας στο πρακτορείο στρατιωτική πηγή.

Pictures from over #Damascus as Syrian Army Air Defence Forces responded to the Israeli cruise missiles strikes tonight.#Syria #SyAAD #Syrianarmy🇸🇾 pic.twitter.com/uS9UcjM8ZG

— Steele M (@SteeleSyAA) June 6, 2022