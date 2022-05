Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και προκλήθηκαν ζημιές όταν ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν θέσεις κοντά στην πρωτεύουσα της Συρίας, Δαμασκό, ανακοίνωσε το συριακό υπουργείο Αμυνας (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Νωρίτερα, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα της Συρίας αναχαίτισε ισραηλινούς πυραύλους.

#BREAKING: Reports about another strike in #Syria this evening. According to one report, the target was #Hezbollah warehouses. Comes on the same day as the IDF revealed Reza Safieddene’s involvement in arms transfers from #Iran. https://t.co/PQ367U67PH

