Σφοδρό κύμα καύσωνα εξακολουθεί να πλήττει αρκετές πόλεις ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας. Πέραν των δυσκολιών που επιφέρουν στην καθημερινότητα των πολιτών οι υψηλές θερμοκρασίες, πρωτοφανή προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και στις υποδομές των πόλεων, όπως δρόμοι, γέφυρες, σιδηρόδρομοι, κτίρια, που δεν είναι προετοιμασμένες για τέτοιου είδους επικίνδυνες συνθήκες.

Την πιο ζεστή εποχή της διανύει η Βρετανία. Μάλιστα, το Πυροσβεστικό Σώμα της χώρας δήλωσε προσφάτως πως έζησε την πιο δύσκολη μέρα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπη με πολλά ενεργά πύρινα μέτωπα μέσα στην πόλη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των προβλημάτων που προκάλεσαν οι υψηλές θερμοκρασίες είναι το αεροδρόμιο Λούτον, όπου διακόπηκαν προσωρινά οι πτήσεις λόγω βλάβης του αεροδιαδρόμου. Συγκεκριμένα, λόγω της ζέστης προκλήθηκε στην επιφάνεια του διαδρόμου μια μικρή ανύψωση.

holy sh*** Luton airport and RAF Brize Norton runways have been shut down due to the runways melting.. pic.twitter.com/rXMKXNgh3q

Επίσης, η γέφυρα Hammersmith στο Λονδίνο έχει καλυφθεί με αλουμινόχαρτο λόγω του ιστορικού καύσωνα.

Πρόκειται για μέρος ενός συστήματος ψύξης που έχει σχεδιαστεί για να αντανακλά το φως του ήλιου και να διατηρεί τη γέφυρα σε μέτρια θερμοκρασία, ώστε τα υλικά της να μην διαστέλλονται και ραγίζουν.

Η γέφυρα είχε κλείσει και τον Αύγουστο του 2020, όταν ένα κύμα καύσωνα προκάλεσε «μικρο-σπασίματα» στη βάση της.

Preparation for the #UKHeatwave as the venerable 135 year old Grade II-listed Hammersmith Bridge is wrapped in foil to protect it’s suspension chains. pic.twitter.com/vJ0KmbDiqJ

Με ένα σφοδρό κύμα καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη και η μισή Κίνα, επηρεάζοντας την καθημερινότητα του 64% του πληθυσμού της χώρας. Στην πόλη Τσονγκίνγκ, η οποία έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό μαζί με πολλές άλλες, η ζέστη οδήγησε στο λιώσιμο της οροφής του Μουσείου Πολιτιστικών Κειμηλίων της Απαγορευμένης Πόλης.

Η έντονη ζέστη διέλυσε την πίσσα, με αποτέλεσμα να διαλυθούν τα παραδοσιακά κινέζικα πλακάκια.

The Heatwave In China Has Melted The Roof Right Off Of A Museum:https://t.co/8p5dWibr9X #arts #artsnews

The Forbidden City Cultural Relics Museum, which opened in 2020 in a restored Yangtze River-front warehouse complex in Chongqing, had a large number of roof tiles slid… pic.twitter.com/G9KaoDU1AE

— ArtsJournal (@ArtsJournalNews) July 19, 2022