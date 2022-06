Την αποκάλυψη ότι o Βλαντίμιρ Πούτιν θα επισκεφθεί μετά από τρία χρόνια τη Λευκορωσία, έκανε ο πρωθυπουργός της Ρωσίας, Μιχαΐλ Μισούστιν.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο και ο Πούτιν σκοπεύουν να επισκεφθούν το φόρουμ των περιοχών του λεγόμενου «κράτους ένωση», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Χρόντνα από τις 30 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου.

Θυμίζουμε ότι Πούτιν και Λουκασένκο είναι στενοί σύμμαχοι, ενώ η Λευκορωσία στηρίζει την επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, αν και δεν συμμετέχει επίσημα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

⚡️Putin will visit #Belarus for the first time in three years

Lukashenko and Putin plan to visit the forum of the regions of the so-called «union state», which will be held in Hrodna from 30 June to 1 July.

📰 Russian prime minister Mikhail Mishustin pic.twitter.com/aNv4V8eE6T

— NEXTA (@nexta_tv) June 20, 2022