Ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου Su-25 συνετρίβη στην περιοχή του Μπελγκορόντ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πιλότος κατάφερε να κάνει εγκαίρως, χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος, ενώ πρώτες εικόνες από το σημείο του περιστατικού έχουν δημοσιευθεί στα social media.

Media report that a #Russian Su-25 military aircraft crashed in the #Belgorod region. pic.twitter.com/FoE02To7vz

— NEXTA (@nexta_tv) June 17, 2022