Η Ρωσία και οι ΗΠΑ πρέπει να συζητήσουν την παράταση της ισχύος της συνθήκης START για τη μείωση των πυρηνικών όπλων, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το θέμα αυτό είναι σημαντικό για την παγκόσμια ασφάλεια και η στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν αποτελεί λόγο για να αποφευχθεί η συζήτησή του, πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Kremlin spokesman Dmitry Peskov wants Russia and the United States to extend the Start agreement, which means that the countries will reduce their nuclear weapons. According to Peskov, the ongoing war in Ukraine is no reason not to discuss the issue.

— INFO WAR 2022 (@UkraineWar_2022) June 16, 2022