Σε συνθήκες ακραίου καύσωνα ετοιμάζεται να μπει η Βρετανία.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας, εξέδωσε προειδοποιήσεις για κινδύνους για την υγεία των πολιτών σε διάφορες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι προειδοποιήσεις ισχύουν από σήμερα με κορύφωση την Παρασκευή, οπότε προβλέπονται θερμοκρασίες 34 βαθμών Κελσίου στη νοτιοανατολική Αγγλία.

After the heat on Friday, temperatures will drop by 10-13°C on Saturday for many with added showers and thunderstorms 📉⛈️

However, the cooler air won’t get into the SE so it’ll be another hot day…

Simon | https://t.co/DZH80ODSEv pic.twitter.com/QJODx69EqT

— BBC Weather (@bbcweather) June 15, 2022