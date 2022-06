Ρωσικός βομβαρδισμός στο χημικό εργοστάσιο Αζότ στην πόλη Σεβεροντονέτσκ, πάνω στη γραμμή του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, προκάλεσε ισχυρή πυρκαγιά μετά τη διαρροή τόνων πετρελαίου, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Σέρχι Γκαϊντάι.

Μιλώντας στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Γκαϊντάι δεν είπε αν κατασβέστηκε η φωτιά στο εργοστάσιο, όπου εκατοντάδες πολίτες έχουν βρει καταφύγιο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δήλωσε ότι οι μάχες είναι αδιάκοπες στο Σεβεροντονέτσκ, μια μικρή πόλη στην επαρχία Λουγκάνσκ, που έχει γίνει το επίκεντρο της ρωσικής προώθησης στην ανατολική Ουκρανία.

O Γκαϊντάι, πάντως, ισχυρίζεται ότι το εργοστάσιο δεν πολιορκείται από τους Ρώσους, αλλά ότι αυτό είναι προπαγάνδα.

Information about the blockade of the «Azot» plant is a lie spread by russian propagandists. Ours is holding the #Severodonetsk industrial zone and destroying the russian army in the city #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/V9E34uaL0p

— Serhiy Hayday (@serhey_hayday) June 11, 2022