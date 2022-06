Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Κίεβο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν δήλωσε στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η γνώμη της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΕ σχετικά με το αίτημα της Ουκρανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, αναφέρει το Reuters.

Η συνάντησή τους, μετά τη δεύτερη επίσκεψη της Φον ντερ Λάιεν στο Κίεβο μετά τη ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου, «θα μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε την αξιολόγησή μας μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας», δήλωσε η ίδια.

Head of the @EU_Commission, Ursula @vonderleyen, arrived in #Kyiv to discuss with @ZelenskyyUa #Ukraine‘s application for EU membership. pic.twitter.com/4rmjHhwx97

— NEXTA (@nexta_tv) June 11, 2022