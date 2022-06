Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως συζήτησε χθες Πέμπτη με τον γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν για τη στρατιωτική βοήθεια της Γαλλίας στην Ουκρανία, «συμπεριλαμβανομένων βαρέων όπλων», όπως διευκρίνισε αργότερα η γαλλική προεδρία, καθώς και για την υποψηφιότητα του Κιέβου για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση [Ζελένσκι (αριστερά) και Μακρόν στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Ludovic Marin].

Μέσω Twitter, ο κ. Ζελένσκι διαβεβαίωσε πως ενημέρωσε τον κ. Μακρόν για την «κατάσταση στο μέτωπο» με τις δυνάμεις της Ρωσίας. «Συζητήσαμε σχετικά με την περαιτέρω αμυντική υποστήριξη της Ουκρανίας», συνέχισε και πρόσθεσε ότι «ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στον δρόμο για την εισδοχή της Ουκρανίας στην ΕΕ».

Had another phone conversation with 🇫🇷 President @EmmanuelMacron. Informed about the situation on the front. Discussed further defense support for 🇺🇦 and work on security guarantees. Special attention was paid to Ukraine’s path to the #EU, we are coordinating steps.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2022