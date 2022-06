Τουλάχιστον 10 εκατ. στερλίνες που θα διατεθούν για την ανθρωπιστική στήριξη της Ουκρανίας αναμένεται να «πιάσει» γνωστό γλυπτό του διάσημου Τζεφ Κουνς που θα πουληθεί μέσω του οίκου Christie’s.

Το γλυπτό προσφέρουν οι σημερινοί ιδιοκτήτες του, ο Ουκρανός μεγαλοεπιχειρηματίας Βίκτορ Πίντσουκ και η σύζυγος του Ολένα, με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα για το λαό της Ουκρανίας, αλλά και τους στρατιώτες που έχουν τραυματιστεί και χρίζουν ιατρικής βοήθειας και αποκατάστασης.

Πρόκειται για το γλυπτό Balloon Monkey (Magenta), το οποίο ελπίζεται να λειτουργήσει ως ελπίδα και δείγμα αλληλεγγύης προς τον βαλλόμενο ουκρανικό λαό. Μάλιστα το γλυπτό πρόκειται να εκτεθεί στο κοινό από τις 14 Ιουνίου, στην θρυλική πλατεία Σεντ Τζέιμς του Λονδίνου, περίπου δύο εβδομάδες πριν την πώληση του στο πλαίσιο της μεγάλης λονδρέζικης δημοπρασίας έργων του 20ου και 21ου αιώνα του οίκου Christie’s.

