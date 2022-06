Καλεσμένη στην παρέα της «Ελένης» ήταν η Έλενα Παπαρίζου.

«Υπολόγιζα πριν τα χρόνια που έχουμε να ιδωθούμε» είπε αρχικά η τραγουδίστρια και μαζί με την Ελένη Μενεγάκη έκαναν μία αναδρομή στο παρελθόν.

Η παρουσιάστρια θυμήθηκε πως η πρώτη φορά που γνώρισε την Έλενα Παπαρίζου ήταν όταν η τελευταία ετοιμαζόταν να εμφανιστεί στην Eurovision με το τραγούδι (I Would) Die For You.

«Σε θυμάμαι να γελάς»

«Σε θυμάμαι να γελάς, δεν είχες σταματήσει δευτερόλεπτο!», είπε η Ελένη Μενεγάκη.

Η Έλενα Παπαρίζου δήλωσε ευγνώμων γιατί έκανε αυτό που ήθελε να κάνει στη ζωή της: «Το πιο σημαντικό ήταν ότι είχα κόσμο γύρω μου που με πίστευε, με στήριζε, με μάλωνε κιόλας».

Οι συμμετοχές στην Eurovision

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις δύο φορές που συμμετείχε στην Eurovision, το 2001 και το 2005. «Την πρώτη φορά είχα πολύ άγχος. Ήταν πολύ διαφορετικά τότε, γιατί πήγαμε ως συγκρότημα και είχα τη στήριξη του Νίκου Παναγιωτίδη στο πλευρό μου. Άγχος είχα και τη δεύτερη φορά. Όσο πιο πολύ μπαίνεις στον επαγγελματισμό, γιατί είναι πρωταθλητισμός όταν ασχολείσαι με το τραγούδι, έχεις σκληρή προετοιμασία. Δεν πέρασε μέρα που δεν περνούσα από τον Φωκά Ευαγγελινό για να κάνω πρόβα».

«Εννοείται ότι θέλαμε την πρωτιά και τις δύο φορές. Αυτό θέλαμε και γι’ αυτό πηγαίναμε. Λέγαμε να πάει κάποιος στην Eurovision με ένα τραγούδι που λέγεται My Number One και να φτάσεις τελευταία θέση, πρέπει να είναι δράμα!», δήλωσε η Έλενα Παπαρίζου.

Η Έλενα Παπαρίζου στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αγάπη της για τη μουσική.

«Δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγματα από το να εκφράζεσαι. Η μουσική είναι η έκφραση της ψυχής μας. Η μελωδία αυτό κάνει, ακόμα και τα λόγια είναι ήχος, είναι συναισθήματα. Ο κόσμος που τολμάει και τραγουδάει από την καρδιά του είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου! Ίσως ακουστεί κάπως, αλλά άνθρωποι που δεν έχουν μουσική στη ζωή τους ζουν μία μούχλα».

«Μπορούν όλοι να γίνουν κριτές», την ρώτησε η Ελένη Μενεγάκη, αναφερόμενη στη συμμετοχή της τραγουδίστριας στην κριτική επιτροπή του «The Voice».

«Δεν μου άρεσε η λέξη κριτής, γι’ αυτό δέχτηκα τη θέση στο «The Voice», γιατί λέγεται coach. Είμαι καθοδηγητής στους ανθρώπους που έρχονται στην ομάδα. Πιστεύω πάντα μόνο ένας κρίνει, εννοώ ο Παντοδύναμος. Έχω την άποψή μου και θέλω να καθοδηγώ τα παιδιά», δήλωσε η Έλενα Παπαρίζου.

Η τραγουδίστρια δήλωσε πως όλοι οι καλλιτέχνες θα μπορούσαν να μπυν στη θέση του coach, γιατί ο καθένας έχει να δώσει το δικό του στίγμα. «Θα μου άρεσε κάποια στιγμή να δω τον κύριο Νταλάρα να κάθεται σε μία θέση, γιατί εγώ ως θαυμάστρια θα ήθελα να μου πει», εξομολογήθηκε.

Η Έλενα Παπαρίζου έχει ξεκινήσει την καλοκαιρινή της περιοδεία, η οποία θα περιλαμβάνει το Ηράκλειο Κρήτης, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα, ενώ οι Antique θα επιστρέψουν στην Σουηδία για συναυλίες.

Ο έρωτας

«Ένα ζευγάρι για να προχωρήσει όμορφα πρέπει να έχει πολλά κοινά ή μη κοινά;», ήταν η… ερώτηση κρίσεως της Ελένης Μενεγάκη προς την Έλενα Παπρίζου

«Τίποτα δεν είναι στάνταρντ. Όπως μου είπε ένας εξαιρετικός κύριος, ο έρωτας δεν κρατάει τις υποσχέσεις. Οι σχέσεις μετα πολλά χρόνια φθείρονται και ξαναερωτευόμαστε με τον σύντροφό μας, περνάμε κύματα. Το πιο σημαντικό είναι το ζεύγος να παλεύει καθημερινά και να μην τα παρατάει», δήλωσε.