Σεισμική δόνηση 6,1 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των ακτών του Ανατολικού Τιμόρ, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών, και ενδέχεται να προκαλέσει τσουνάμι.

Η δόνηση έγινε σε εστιακό βάθος 51,4 χιλιομέτρων, 51,4 χιλιόμετρα από το ανατολικό άκρο της νήσου Τιμόρ, που ανήκει εξ ημισείας στο Ανατολικό Τιμόρ και στην Ινδονησία.

Υπηρεσία παρακολούθησης των τσουνάμι ανέφερε ότι ο σεισμός μπορεί να «προκαλέσει τσουνάμι στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού».

6.10 magnitude earthquake occurred at 36 km NE of Lospalos, Timor Leste on 2022-05-27 02:36:05 UTC

