Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,2 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στο Περού.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 211 χιλιόμετρα ενώ το επίκεντρο της ισχυρής σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στα 9 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της πόλης Azangaro.

Προς το παρόν, σύμφωνα με το Reuters δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι και δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

🔔#Earthquake (#sismo) M7.2 occurred 8 km NW of #Azángaro (#Peru) 23 min ago (local time 07:02:19). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/0HSAfkaHVY

🖥https://t.co/NRCsZ9fgiD pic.twitter.com/57gfPqpbVL

— EMSC (@LastQuake) May 26, 2022