Τουλάχιστον 12 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι τουλάχιστον 40 τραυματίστηκαν σε πλήγματα του πυροβολικού της Ρωσίας στη Σεβεροντονιέτσκ, ανέφεραν οι τοπικές αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter, @serhey_hayday).

Ο Σερχίι Χαϊντάι, ο περιφερειάρχης της Λουγκάνσκ, κατηγόρησε μέσω Telegram τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πως βομβαρδίζουν σπίτια.

Ο ρωσικός στρατός και οι φιλορώσοι αυτονομιστές επιτίθενται στην πόλη από όλες τις πλευρές.

In the area of ​​#Severodonetsk, russian enemy carried out assaults, suffered losses and retreated to previously occupied positions @GeneralStaffUA #UkraineRussianWar pic.twitter.com/MYBuEnGz6R

— Serhiy Hayday (@serhey_hayday) May 19, 2022