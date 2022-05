Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ζήτησε από την Ρωσία να διασφαλίσει την ασφαλή πρόσβαση σε μέρη στην Ουκρανία που ελέγχουν ή πολιορκούν τα στρατεύματά της, ώστε να επιτραπεί η παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε ανθρώπους.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ τόνισε ότι μίλησε με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, για την κατάσταση στην Ουκρανία και τον ρόλο της Ρωσίας σε παγκόσμια θέματα υγείας.

«Ζήτησα ασφαλή πρόσβαση στη Μαριούπολη, τη Χερσώνα, τη Νότια Ζαπορίζια και άλλες πολιορκημένες περιοχές, για να παραδοθεί υγειονομική βοήθεια. Οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται», ανέφερε ο Τέντρος στο Twitter.

