Σε μια αιχμηρή ανάρτηση στο Twitter προχώρησε ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μέλος της αντιπροσωπείας της Ουκρανίας για τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, Μιχάιλο Ποντόλιακ.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος που συμμετείχε σε όλες τις τετ-α-τετ συνομιλίες με τη Ρωσία έγραψε στο Twitter: «Μην μας προσφέρετε κατάπαυση πυρός – αυτό είναι αδύνατο χωρίς την πλήρη απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων.

Η Ουκρανία δεν ενδιαφέρεται για ένα νέο «Μινσκ» (σ.σ. προηγούμενη συμφωνία Ρωσίας και Ουκρανίας) και την επιστροφή του πολέμου σε λίγα χρόνια. Μέχρι η Ρωσία να είναι έτοιμη να ελευθερώσει τις κατεχόμενες περιοχές μας, η διαπραγματευτική μας ομάδα είναι τα όπλα, οι κυρώσεις και τα χρήματα».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση δείχνει αυτό που εκτιμούν πολλοί αναλυτές: ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου έχουν ουσιαστικά «βαλτώσει».

Do not offer us a ceasefire – this is impossible without total Russian troops withdrawal. Ukraine is not interested in new «Minsk» and the war renewal in a few years. Until 🇷🇺 is ready to fully liberate occupied territories, our negotiating team is weapons, sanctions and money.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 19, 2022