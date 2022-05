Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον φετινό τελικό της Eurovision. Απόψε (14/5) στις 22:00, στο Pala Olimpico του Τορίνου, οι 25 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τη νίκη.

Την Ελλάδα εκπροσωπεί η Αμάντα Γεωργιάδη με το Die Together.

Η επιλογή της έγινε από επταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΡΤ, η οποία αφού άκουσε τα 40 τραγούδια που κατατέθηκαν από 26 καλλιτέχνες και δύο γκρουπ, κατέληξε στις πέντε καλύτερες υποψηφιότητες.

Η διαδικασία ωστόσο δεν ήταν πάντα αυτή.

Για πολλά χρόνια η Eurovision στη χώρα μας είχε τη δική της ιεροτελεστία.

Δύο μήνες πριν από τον τελικό του Μαΐου, το ελληνικό κοινό ήταν αυτό που αποφάσιζε ποιο τραγούδι θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον διαγωνισμό.

Στο πλαίσιο αυτό πολλά είναι τα κομμάτια που έχουν ακουστεί, τα οποία και θυμόμαστε μέχρι σήμερα ενώ άλλα έχουν διαγραφεί από τη μνήμη μας.

Για παράδειγμα το «Love is a wonderful thing» της Πέγκυ Ζήνα και το «No Madonna» του Χρήστου Δάντη έχουν διαγράψει τη δική τους πορεία παρότι τελικά δεν ψηφίστηκαν.

Ποια είναι όμως αυτά που τους έχουμε κάνει delete;

Κώστας Μαρτάκης – Always and Forever (Eurovision 2008)

Μέλισσες – Κινέζος (Eurovision 2010)

Τριημητόνιο – Χαμογέλα (Eurovision 2011)

Κόκκινα Χαλιά – Come with me (Eurovision 2011)

Mark Angelo ft. Josephine: Dancing Night (Eurovision 2014)

Θωμαή Απέργη και Legend – Τζαζ και Συρτάκι (Eurovision 2015)

Velvet Fire – No Parking (Eurovision 2012)

Μάνος Πυροβολάκης και Ελένη Φουρέιρα – Κιβωτός του Νώε

C – Real – Crash and Burn (Eurovision 2015)

Χρύσπα – A Chance to Love (Eurovision 2008)

Βαλάντω Τρύφωνος – The Time is Now (Eurovision 2011)