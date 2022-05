Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Αερίου της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί πλέον να γίνεται διαμετακόμιση ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του κόμβου Sokhranivka από την Τετάρτη (7 το πρωί, τοπική ώρα).

Ωστόσο, σημειώνεται ότι είναι δυνατό το καύσιμο να επαναδρομολογηθεί μέσω ενός άλλου βασικού κόμβου εισόδου, επιτρέποντας την εκπλήρωση για προμήθεια ρωσικού αερίου σύμφωνα με τις συμβάσεις των ευρωπαϊκών κρατών. Πάντως, όπως σημείωνε το Bloomberg, δεν είναι σαφές ποιος είναι υπεύθυνος για τη λήψη αυτής της απόφασης.

Ukraine’s natural gas grid says Russian flows to Europe via a key entry point will stop from Wednesday as occupying forces disrupt operations at the compressor station https://t.co/LMPCjdTJET

— Bloomberg (@business) May 10, 2022