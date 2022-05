Γράφει η Βασιλίνα Ριστάνη*

Η Έμμα Τσάμπερλεϊν, 20χρονη youtuber, είναι ένα από τα πιο σημαντικά και πετυχημένα άτομα στο χώρο των μέσων κοινωνική δικτύωσης, αφού κατάφερε να μας κάνει να ταυτιστούμε μαζί της. Πως γίνεται αυτό; Η Έμμα, δεν είναι μια κοινή influencer, έχει αφαιρέσει όλα τα φίλτρα τόσο από τις φωτογραφίες της όσο και από τις… σκέψεις της. Σε πολλά από τα βίντεό της φαίνεται σαν να σηκώθηκε μόλις από το κρεβάτι. Η Έμμα πολλές φορές αποφεύγει το μακιγιάζ, δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται αν η κάμερά είναι τοποθετημένη σε μη κολακευτική γωνία, δεν φοβάται να τσαλακωθεί ή να είναι ο αυθεντικός εαυτός της.

Από το Σαν Φρανσίσκο στο Λος Άντζελες

Η Έμμα ξεκίνησε το κανάλι της στο Youtube, όταν ήταν ακόμη 16 και έμενε στο Σαν Φρανσίσκο με τη μητέρα της. Η απόφαση της να παρατήσει το σχολείο και να ξεκινήσει το δικό της κανάλι δεν ήταν εύκολη, ούτε ήρθε η επιτυχία μέσα σε ένα βράδυ. Μετά από πολλά ήδη βίντεο, η Έμμα βρήκε το χαρακτηριστικό στυλ επεξεργασίας και περιεχομένου που την έκφραζε ως έφηβη πήρε τα παραδοσιακά trend όπως τα try on haul και τα ψώνια στο dollar store και τα έκανε δικά της. Όταν άρχισε να αποκτά όλο και περισσότερους subscribers, όλοι στο Youtube άρχισαν να μιμούνται το στυλ της, τα τρικ, το μοντάζ, τον τρόπο που ντύνεται και να μιλάνε ακριβώς όπως εκείνη. Σύντομα η Έμμα μετακόμισε μόνη της στο Λος Άτζελες για να μπορέσει να κάνει το όνειρο της πραγματικότητα, όπου ως νεαρή ενήλικας πια, μας πήρε μαζί της στο ταξίδι για τη διαχείριση του νέου της σπιτιού, τη μαγειρική, τις δουλειές, τις νέες φιλίες και σχέσεις και την καινούργια της καθημερινότητα.

Ωστόσο, ένα βίντεο για να φαίνεται απλό, δεν είναι απλή υπόθεση, εξακολουθεί να είναι μια τεράστια δουλειά. Η Έμμα έφτασε να ξοδεύει 20 με 30 ώρες για να επεξεργαστεί ένα βίντεο και να κάνει όλη τη δουλειά μόνη της. Το τελευταίο διάστημα η σταρ του Youtube κάνει ένα διάλειμμα επ’ αορίστου από το κανάλι της στην πλατφόρμα και αναθεωρεί το περιεχόμενο που της ταιριάζει σε αυτή τη φάση της ζωής της χωρίς να δείχνει επιτηδευμένο και ταυτόχρονα να κάνει και την ίδια χαρούμενη. Στο μεταξύ ασχολείται με την εταιρεία της Chamberlain Coffee, το Podcast με τίτλο Anything Goes with Emma Chamberlain και τα δύο γατάκια της Frankie και Declan.

Η πιο λαμπερή όψη του νομίσματος

Η Έμμα δεν συμπεριλαμβάνεται άδικα στη λίστα των Times των ανθρώπων με τη μεγαλύτερη επιρροή στο διαδίκτυο. To 2019 η Έμμα παρακολούθησε την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού σε μια συν-χορηγία μεταξύ του YouTube και της Louis Vuitton. Τα εξώφυλλα περιοδικών που ακολούθησαν δεν ήταν λίγα. Από τα Variety, Harper’s Bazaar και Nylon μέχρι τα Allure, Covergirl και Vogue Αυστραλίας, το Cosmopolitan την ανακήρυξε «Το πιο δημοφιλές κορίτσι στον κόσμο» το 2020. Τον επόμενο χρόνο, η Έμμα παρευρέθηκε στο Met Gala: Lexicon of Fashion in America, όπου φόρεσε Louis Vuitton και πραγματοποίησε συνεντεύξεις διασημοτήτων για το περιοδικό μόδας Vogue, οι οποίες στη συνέχεια δημοσιεύτηκαν στο κανάλι της Vogue στο YouTube. Παρομοίως το 2022, συνέχισε τη συνεργασία της με τη Vogue για το Met Gala: Gilded Glamour, με ρούχα Louis Vuitton και κοσμήματα Cartier, συμπεριλαμβανομένου του choker του Μαχαραγιά Bhupinder Singh της Πατιάλα, το 7ο πολυτιμότερο κειμήλιο σε μορφή choker. Το πιο αστείο κορίτσι του Youtube δεν μπορούσε να λείπει από το πάρτυ των Όσκαρ το Μάρτιο του 2022, όπου έκανε το ντεμπούτο της με το αγόρι της ο Tucker Pillsbury, ο οποίος είναι γνωστός καλλιτεχνικά και ως Role Model.

* Η Βασιλική Ριστάνη σπουδάζει δημοσιογραφία στη New Media Studies